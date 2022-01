Le nouveau film Predator, Prey, s’inspire de God of War selon son réalisateur

Prey, le nouvel opus de la saga Predator qui était jusqu’à récemment connu sous le nom de Skulls, est fortement inspiré du jeu vidéo God of War de Sony Santa Monica pour PS4 et a récemment fait le saut vers le PC. Cela a été assuré par son directeur, Dan Trachtenberg, à travers son compte rendu officiel de Twittermentionnant le lancement du jeu en compatible, son réalisateur Cory Barlog et reconnaissant le titre mettant en vedette Kratos et son fils Atreus comme une source d’inspiration évidente.

Connexion entre Kratos et Predator

Ainsi, le cinéaste a reconnu que son nouveau film a beaucoup de God of War, bien qu’il n’ait pas partagé plus d’informations à ce sujet. Et c’est que nous devrons attendre la première nationale du film cet été via Hulu (en Espagne, il peut être vu via Disney +) pour découvrir dans quelle mesure Prey boit de l’essence du dernier jeu vidéo Kratos en attendant la prochaine sortie de sa suite, God of War Ragnarök.

Tandis que @corybarlog GOD OF WAR obtient une nouvelle reconnaissance pour sa version PC. Je vais accumuler ces éloges et souligner qu’il a eu une certaine influence sur PREY. —Dan Trachtenberg (@DannyTRS) 24 janvier 2022

Peut-être a-t-il pris la relation entre père et fils pour le protagoniste du film, Naru ? Prey mettra-t-il en place une sorte de dynamique mentor-mentoré pour la jeune guerrière comanche interprétée par Amber Midhunter ? Recordemos que Prey es una precuela de las anteriores películas de Depredador, situada 300 años atrás: “Ambientada hace 300 años, narrará la historia de una guerrera comanche que tratará de proteger a su tribu de una temible criatura extraterrestre”, podemos leer en su sinopsis officiel.

Avec un scénario écrit par Patrick Aison (Kingdom, Jack Ryan), Prey arrive sur les plateformes de streaming cet été au lieu de sortir plus tôt en salles, un film qui vise à apporter un vent de fraîcheur à la franchise après un reboot de Shane Black de 2018 ça n’a pas fini de fonctionner ni au niveau de la critique ni du public. Désormais, après l’acquisition de Fox par Disney, le nouveau film de la saga Predator passera directement en streaming, dans ce cas, via Hulu et Disney +.

source | ScreenRant