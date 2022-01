Steam Deck renforce l’économie du cloud avec une nouvelle fonctionnalité

Au mois de février, les premières unités Steam Deck commenceront à arriver sur le marché, mais Valve travaille dur pour améliorer la compatibilité du jeu et ajouter de nouvelles fonctionnalités à la machine. Dans cette lignée, le constructeur nord-américain a annoncé qu’il mettrait en place une nouvelle fonctionnalité liée à l’épargne dans le cloud. Il s’agit d’une synchronisation dynamique, qui permettra aux utilisateurs de se déplacer entre la console et d’autres appareils sans fermer le jeu et déplacer la progression.

Comment fonctionne cette nouvelle fonctionnalité ?

« Nous prévoyons que les utilisateurs suspendront fréquemment leur Steam Deck sans quitter le jeu, comme c’est souvent le cas avec d’autres appareils de jeu portables », expliquent-ils dans le communiqué publié sur le site officiel. Ainsi, lorsque Dynamic Cloud Sync est activé, les utilisateurs pourront choisir de jouer sur un autre appareil et leur progression se poursuivra automatiquement car Steam téléchargera les données de sauvegarde modifiées avant que la machine ne se mette en veille.

Comme indiqué, les joueurs pourront « reprendre leur jeu sur n’importe quel PC, ordinateur portable ou autre appareil ». D’autre part, « Steam téléchargera également automatiquement toutes les modifications apportées aux jeux sauvegardés lorsque les utilisateurs réactiveront leur Steam Deck. » De Valve, ils assurent qu’il ne sera pas nécessaire d’activer cette option, bien qu’ils recommandent de le faire afin « d’offrir la meilleure expérience possible ».

Néanmoins, même s’il est désactivé, Steam se connectera lorsque les données de sauvegarde sur le Steam Deck changeront. Cependant, « tout utilisateur qui suspend son Deck lorsque » le jeu « est en cours d’exécution et tente ensuite de continuer ce jeu sur un autre appareil sera invité à retourner d’abord sur son Deck pour fermer le jeu ou continuer sans sa progression la plus récente dans le jeu a été enregistré. »

La fonctionnalité sera disponible gratuitement, mais il appartiendra aux développeurs d’autoriser ou non son utilisation.

source | Soupape