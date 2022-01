Apex Legends présente Maggie La Fiera, sa nouvelle légende pour la saison 12

Apex Legends continue d’ajouter du nouveau contenu. La bataille royale de Respawn Entertainment a présenté Resistance, la prochaine mise à jour du jeu vidéo. Il l’a fait à travers une bande-annonce dans laquelle on peut voir la nouvelle légende en action, rien de plus et rien de moins que la redoutable Maggie La Fiera. Le lancement? Le 8 février prochain sur toutes les plateformes.

Selon le communiqué de presse, Maggie La Fiera fera irruption dans l’arène « comme un boulet de démolition ». C’est une guerrière punk-rock impitoyable, quelque chose qui se voit dans son esthétique. Ils la définissent comme « la plus maléfique des Terres ». Savages », bien qu’elle soit déjà connue des fans en raison de son ancienne amitié avec Fuse, sans oublier ses précédentes apparitions dans l’univers d’Apex Legends.

Il est temps pour Mad Maggie de faire face à la justice pour ses crimes. Mais quand vous ne pouvez pas être innocent et que vous ne serez pas coupable, quel destin vous attend ? pic.twitter.com/8VnASe1V2f — Apex Legends (@PlayApex) 24 janvier 2022

Et la version nouvelle génération ?

Electronic Arts prévoit qu’il y aura plus d’informations sur Apex Legends : Resistance avant sa sortie officielle. On ne sait rien de la version native que Respawn Entertainment prépare pour la nouvelle génération de consoles. En tout cas, ils ont détecté la présence de la version PS5 sur le PlayStation Store, ce n’est donc qu’une question de temps avant que le produit ne voie le jour. Respawn lui-même a admis qu’ils y travaillaient, bien qu’ils n’aient rien promis à ce sujet.

Apex Legends est une bataille royale qui fonctionne sous le modèle free-to-play, c’est-à-dire qu’elle est gratuite mais qu’elle inclut des microtransactions. À ses débuts, il était disponible sur PS4, Xbox One et PC, mais plus tard, une version pour Nintendo Switch a été publiée. À l’horizon, des versions natives pour Xbox Series X, Xbox Series S et PS5, qui fonctionnent désormais grâce à la rétrocompatibilité, et une adaptation pour les appareils mobiles iOS et Android.

Respawn Entertainment développe également la suite de Star Wars Jedi : Fallen Order, une production qui fuit pour cette année.

source | EA