Secret Invasion : premières images du tournage avec Samuel L. Jackson et Emilia Clarke

Comme Samuel L. Jackson l’avait lui-même prévu, le tournage de Secret Invasion, l’une des prochaines séries Marvel Studios pour Disney+, a déjà commencé et maintenant les premières images et vidéos arrivent du même plateau. A tel point que l’on peut enfin voir l’apparence définitive que revêtiront certains de ses principaux protagonistes, comme Samuel L. Jackson lui-même, Emilia Clarke et Cobbie Smulders.

Premier aperçu de l’invasion secrète de Marvel

Ainsi, la production a déménagé ces jours-ci à Leeds, au Royaume-Uni, pour filmer plusieurs scènes en extérieur et, comment pourrait-il en être autrement, les photographies et vidéos de la production ont commencé à apparaître sur Internet montrant à quoi elles ressembleront certaines de ses protagonistes. Des noms UCM habituels comme Samuel L. Jackson ou Cobbie Smulders, qui reviennent pour jouer respectivement Nick Fury et Maria Hill. L’apparition de Nick Fury et sa barbe proéminente sont saisissantes, comme il l’avait avancé en novembre dernier lors du Disney+ Day.

D’autre part, on y voit l’actrice Emilia Clarke (Game of Thrones), qui fait ses débuts dans l’UCM avec un personnage, pour l’instant, inconnu. Apparemment, sur les photos, elle ressemble à une jeune fille ordinaire, rien qui pointe vers un super-héros. C’est peut-être une Skrull ? Serait-ce la fille de Talos qui travaille désormais aux côtés de Nick Fury et Maria Hill ?

Nous devrons attendre la première d’une série qui n’a pour l’instant pas de date sur Disney +, même s’il est à noter qu’elle pourrait arriver à la fin de cette année ou au début de 2023. La prochaine chose de Marvel Studios sur Disney + sera be Moon Knight, dont on a pu profiter récemment du premier trailer et que vous pouvez voir en tête de cette news.

source | BGR