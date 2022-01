Fight Club : la Chine modifie la fin du classique culte et son message transgressif

Nouvel épisode de censure en Chine pour une œuvre cinématographique, en l’occurrence l’œuvre culte The fight club (Fight Club) de 1999 de David Fincher avec Brad Pitt et Edward Norton. A tel point que les utilisateurs chinois se sont rendus compte que la fin du film avait été totalement censurée et modifiée par sa récente première sur la plateforme de streaming Tencent Video, effaçant le message transgressif original d’un coup de crayon et faisant fuir le pouvoir établi. avec ça. C’est ainsi que des médias comme Collider le recueillent, détaillant comment le gouvernement chinois a passé les ciseaux pour permettre la diffusion du film dans le pays.

La Chine et la censure cinématographique

Et c’est que pendant des années, la censure chinoise n’autorise la sortie ou la distribution d’un certain nombre de films étrangers par an, qui, pour la plupart, sont censurés par le gouvernement. Cela a été le cas avec la récente première de Fight Club via la plateforme de streaming Tencent Video, un film qui offre une fin complètement différente de l’original dans sa version chinoise.

A tel point que dans le film original, le personnage d’Edward Norton, le Narrateur, met fin à son alter ego imaginaire Tyler Durden, joué par Brad Pitt, contemplant l’effondrement de nombreux gratte-ciel à travers de nombreuses explosions et laissant entendre que la fin de la civilisation approche. .

Dans la version chinoise, toutes ces images ont été coupées et un message final a été ajouté qui n’a rien à voir avec l’idée originale. Et c’est que dans le film censuré, l’histoire se termine par le meurtre de Durden et un message sur écran noir : « La police a rapidement découvert tout le plan et arrêté tous les criminels, empêchant avec succès les bombes d’exploser. » Non sans ajouter que Durden a été envoyé dans un asile d’aliénés pour gagner sa liberté peu après.

source | Collisionneur