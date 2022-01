Sea of ​​​​Thieves anticipe son année intense et confirme le streaming avec l’actualité de 2022

Quatre ans se sont écoulés depuis que Sea of ​​​​Thieves est arrivé sur le marché, et malgré les problèmes qu’il a rencontrés lors de son lancement, RARE a réussi à le surmonter avec un jeu vidéo qui continue de fonctionner pendant un certain temps. La même corde qui tient les mâts de ses bateaux pirates, qui lèveront à nouveau le drapeau en 2022. Le studio britannique vient d’annoncer un nouvel événement en streaming pour montrer tout ce qui reste à venir sur ce titre en ligne à succès.

De RARE, ils laissent tomber que ce sera « l’année la plus importante » pour Sea of ​​​​Thieves, alors ils nous convoquent au 27 janvier prochain, date à laquelle ils montreront toutes leurs cartes. Ceux qui souhaitent suivre l’événement pourront le faire en streaming à partir de 19h00 (CET), bien que nous présentions ci-dessous le calendrier ventilé par pays.

Chers pirates, l’événement de prévisualisation de Sea of ​​​​Thieves 2022 approche à grands pas ! Prenez un grog, récupérez des collations et rejoignez-nous à 18h00 GMT ce jeudi 27 janvier pour un aperçu des aventures, des mystères et plus encore qui vous attendent dans l’année à venir. #SoT22 pic.twitter.com/mJooBYDxQN – Sea of Thieves (@SeaOfThieves) 24 janvier 2022

À quelle heure est l’événement Sea of ​​​​Thieves?

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 19h00

Espagne (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 15h00

Bolivie : à 14h00

Brésil : à 15h00

Chili : à 15h00

Colombie : à 13h00

Costa Rica : à 12h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 13h00

El Salvador : à 12h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 12h00

Honduras : à 12h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 12h00

Panama : à 13h00

Paraguay : à 15h00

Pérou : à 13h00

Porto Rico : à 14h00

République Dominicaine : à 14h00

Uruguay : à 15h00

Venezuela : à 14h00

Sea of ​​​​Thieves est disponible sur PC (Steam et Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S.

source | Eurogamer, RARE