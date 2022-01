Beyond Sunset, rêves violents parmi les néons

L’amateur de FPS sous tous ses aspects n’a jamais été à court de nouvelles propositions depuis que Doom a éclaté comme une tornade dans l’histoire du jeu vidéo. Qu’il s’agisse d’innombrables jeux ou d’innombrables cartes créées par des fans, l’offre a toujours été intense et n’a jamais cessé de croître. Mais il est vrai que depuis quelque temps on assiste à une véritable explosion de titres cadrés dans un créneau précis : les FPS rétro, ou « boomer shooters » comme ils se nomment affectueusement, des jeux qui s’abreuvent de références classiques comme Doom, Duke Nukem ou Quake et qui cherchent à retrouver des sensations mais en apportant des éléments modernes en termes de technologie et de design. Sous cette prémisse, nous avons vu des projets tels que Amid Evil, Dusk ou Ultrakill réussir (actuellement en phase d’accès anticipé et qui vise à être la prochaine sensation du genre).

La vérité est que ce type d’offres ne cesse de se produire, avec des paris de plus en plus ambitieux. L’un des derniers ajouts est ce Beyond Sunset, un jeu qui se dit « synthpunk », se déroulant dans un futur dystopique conquis par la musique néon et synthwave dans lequel l’espoir pour l’humanité est de plus en plus faible sous le poids de l’ambition et de la cupidité des entreprises. L’approche est de faire un FPS esthétiquement rappelant l’ère MS-DOS, avec Doom et Duke Nukem comme références technologiques (le cœur de Sunset est avec GZDoom pour être exact), mais avec sa propre esthétique et une approche plus expansive que celle de un jeu de tir simple et pur, pariant sur des éléments RPG dans la veine de Strife, avec une composante plate-forme marquée grâce à la grande mobilité du protagoniste.

Tout n’ira pas bien

La démo met rapidement vos compétences de clavier et de souris à l’épreuve, vous forçant à vous échapper d’un laboratoire où votre corps a été cryogénisé. Avant de frapper un seul coup, nous devrons naviguer à travers les installations en apprenant à utiliser notre double saut, la capacité de prendre de l’élan et la capacité de grimper sur les bords lorsque nous sommes juste un peu haut. Heureusement, nous avons la capacité de changer la direction et la force de notre trajectoire à mi-saut, nous avons donc des outils pour le gérer (bien que dans ce cas, nous nous sentions plus à l’aise avec un support partiel des pads, au moins jusqu’au début des tirs).

Une fois cette séquence initiale terminée, nous arrivons dans des bureaux où nous commençons à trouver les premières armes : un katana et un pistolet paralysant. Le katana est dévastateur en combat rapproché et nous permet également de bloquer et de renvoyer des balles à nos ennemis en appuyant sur le bouton droit de la souris au bon moment. Le pistolet n’est pas très puissant mais il ne consomme pas de balles et a une chance de charge qui est particulièrement utile pour retirer les boucliers de certains ennemis. Plus tard, nous prenons une mitrailleuse que nous pouvons doubler pour augmenter les dégâts et la vitesse, ainsi qu’un fusil puissant avec des balles limitées mais avec une grande puissance. Chacune des armes est plus appropriée pour certains ennemis, donc l’idée est de changer avec agilité pour faire face à différents types de situations.

La violence des ondes synthétiques

Dans ces bars, nous vivons immergés dans l’action et dans la fin des vagues d’ennemis, mais d’autres éléments du jeu dans son ensemble peuvent être vus. L’élément RPG recherché est apprécié dans la capacité d’améliorer certaines facettes telles que notre vie, notre armure ou nos munitions. On retrouve également quelques dialogues et missions secondaires, comme celle d’un robot démantelé qui nous demande de prendre son noyau dans le cyberespace -un espace numérique dans lequel nous pouvons également interagir et effectuer des missions une fois que nous avons trouvé une interface à laquelle nous connecter-. En chargeant les disques que nous trouvons, nous trouverons des informations sur le monde dans lequel nous nous trouvons, nécessaires pour faire la lumière sur le brouillard amnésique du protagoniste.

La taille de la première cartographie est considérable, avec plusieurs zones différentes et interconnectées pour lesquelles on peut débloquer des accès qui ouvrent des raccourcis pour se déplacer d’un endroit à un autre plus directement. Au passage on aperçoit des bureaux enrichis de larges baies vitrées avec vue sur la ville, des bureaux, des installations informatiques et industrielles, des espaces verticaux dans lesquels il faut mettre en pratique son agilité pour grimper au sommet… Mention spéciale pour la bande son, avec des thèmes de l’artiste synthwave Karl Vincent, qui parvient à élever l’ambiance et à nous placer de manière transparente dans cette zone entre les années 80 et le futur lointain qu’évoquent ces mélodies synth-rythmiques.

En général, un début très attrayant plein d’action granuleuse mais avec une couche de sophistication qui lui donne un air différent des autres « boomer shooters » contemporains (« Strife with Neon » est le slogan de ses créateurs, faisant allusion au FPS avec des touches de jeu de rôle qui essayait de se démarquer de ce que faisaient les autres jeux qui utilisaient le moteur Doom à leur époque). L’attente sera longue, au moins jusqu’à l’été 2023, mais les premières impressions de cette démo laissent espérer que le jeu sera à la hauteur de ses ambitions.