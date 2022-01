Assassin’s Creed 3 et la fin qui n’était pas, Desmond dans l’espace ?

Au moment de la sortie d’Assassin’s Creed 3, la saga actuelle s’était déjà déroulée à travers ces premiers épisodes, y compris le jeu original, la trilogie Ezio Auditore et le troisième chapitre principal. Ce jeu met également fin à l’histoire de Desmond, mais d’une manière différente de celle initialement prévue. Selon une enquête de Lars de Wildt (via Eurogamer), qui a interviewé le co-créateur Patrice Désilets et le directeur créatif Alex Hutchinson, tout aurait pu se terminer dans l’espace.

La fin du monde et une nouvelle civilisation

En d’autres termes, le troisième jeu aurait mis fin à la résolution du conflit dans le présent, avec Desmond Miles éliminant Abstergo et utilisant les connaissances et les compétences de ses ancêtres, y compris celles d’Altair et d’Ezio d’Assassin’s Creed et d’Assassin’s Creed 2″ , a écrit Wildt. « De plus, c’est la fin du monde en 2012, alors Desmond Miles et Lucy commencent une nouvelle civilisation ailleurs, comme Adam et Eve. »

Selon Désilents, Lucy porte le nom d’Australopithecus afarensis. Et où sont passés ces deux personnages après la fin du monde ? « Boom! C’est un putain de vaisseau spatial. » Rien de tout cela ne s’est concrétisé. La guerre entre Templiers et Assassins continue et les jeux vidéo suivants ont continué à se plonger dans ce conflit particulier, qui a eu lieu à toutes les époques de l’humanité.

Assassin’s Creed Valhalla est le titre le plus récent de la saga. Situé au IXe siècle de notre ère, en pleine période viking, Eivor et le Clan du Corbeau débarquent en Angleterre à la recherche d’un nouveau foyer. Le titre, disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC et Google Stadia, sera étendu avec une nouvelle extension d’histoire, Ragnarök’s Awakening.

source | Eurogamer, Lars de Wildt