Gran Turismo 7 confirme son poids sur PS5, combien de place prendra-t-il ?

Gran Turismo 7 tendrá un peso de descarga de 89,445 GB en PlayStation 5. El esperado regreso de la emblemática saga de conducción de Polyphony Digital, previsto para este mes de marzo en PS5 y PS4, requerirá de ese espacio para descargar el archivo principal de instalación du jeu; auquel il faut ajouter le patch Day One. Depuis le portail Web PlayStation, ils préviennent cependant qu’il faudra disposer de 110 Go d’espace libre sur la console.

Dès lors, il faut s’attendre à ce qu’outre le poids du téléchargement de la version 1.0 de Gran Turismo 7 sur PlayStation 5, cet autre forfait data supplémentaire de plus en plus récurrent dans les jeux vidéo actuels soit nécessaire, que l’on pourrait estimer à environ 20 Go supplémentaires, si nous faisons la soustraction entre ce que dit le portail Sony et les informations avancées par PlayStation Size.

Ce poids élevé sera principalement dû à l’énorme charge de contenu que proposera le titre, l’un des plus ambitieux de l’histoire de la saga, qui fête aujourd’hui son vingt-cinquième anniversaire. Plus de 420 voitures disponibles dans Brand Central, plus de 90 pistes de lancement disponibles et l’utilisation de techniques telles que le Ray Tracing.

Porsche Vision Gran Turismo de Gran Turismo 7.

Quand Gran Turismo 7 sortira-t-il sur PS5 et PS4 ? Date et détails clés

Gran Turismo 7 arrivera sur PS5 et PS4 au format physique et numérique le 4 mars 2022. Comme l’a confirmé à FreeGameTips le créateur de la saga, Kazunori Yamauchi, dans une récente interview, le titre aura deux modes graphiques : l’un d’eux prioriser une cadence de 60 images par seconde ; l’autre, la fidélité visuelle en résolution 4K native. D’autre part, il a également confirmé que le jeu aura des temps de chargement d’une seconde seulement sur PS5 : « En ce qui concerne les temps de chargement, je ne pense pas que vous puissiez les apprécier du tout. […] environ une seconde. »

source | Playstation; passant par taille de la playstation