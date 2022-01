Uncharted: Legacy of Thieves Collection vous permettra de transférer le jeu et les trophées de la PS4 vers la PS5

Uncharted: Legacy of Thieves Collection aura un transfert de données activé entre les versions PlayStation 4 originales et cette nouvelle collection pour PS5. La compilation, prévue pour les consoles PS5 et PC, ne veut pas oublier la progression des utilisateurs qui ont apprécié Uncharted 4 et Uncharted : The Lost Legacy lors de la dernière génération : on peut tout importer.

De cette manière, les jeux sauvegardés originaux que nous avions enregistrés dans la version PS4 et les trophées attachés à notre compte PlayStation Network peuvent être liés en suivant les étapes qui seront détaillées prochainement. Dans tous les cas, avec une sécurité totale, il faudra installer les deux jeux dans leurs versions PS4 pour que les jeux sauvegardés soient sur notre console PS5; ou nous les avons hébergés dans le cloud (fonctionnalité premium pour les membres PS Plus) puis nous les téléchargeons des serveurs vers notre console.

PSA : et, vos données de sauvegarde et vos trophées peuvent être transférés d’Uncharted 4 : A Thief’s End et d’Uncharted : The Lost Legacy vers Uncharted : Legacy of Thieves Collection. 🧭 pic.twitter.com/JX8fuFpioc – PlayStation Royaume-Uni (@PlayStationUK) 24 janvier 2022

Uncharted : Legacy of Thieves Collection, quand sera-t-il en vente ?

Uncharted: Legacy of Thieves Collection est la première version majeure de PlayStation de 2022 pour les consoles PS5 et PC. La compilation sera mise en vente en format physique et numérique ce vendredi 28 janvier 2022. Le package comprend la remasterisation d’Uncharted 4 : A Thief’s End et Uncharted : The Lost Legacy, deux des plus excellentes œuvres de la série de NaughtyDog.

Dans Uncharted 4 : A Thief’s End, Nathan Drake recherchera le trésor perdu du capitaine Avery, que nous connaissons jusqu’à présent comme sa dernière aventure. Nous visiterons des endroits lointains à travers les jungles de Madagascar jusqu’à la colonie perdue de pirates, Libertalia. Uncharted: The Lost Legacy, pour sa part, a été cette agréable surprise avec Chloe Frazer. Il contient certains des meilleurs moments de la série.

Combien coûte Uncharted: Legacy of Thieves Collection si je possède déjà les deux jeux ?

Les utilisateurs qui possèdent déjà Uncharted 4 : A Thief’s End, Uncharted : The Lost Legacy ou Uncharted 4 : A Thief’s End et Uncharted : The Lost Legacy Digital Bundle peuvent passer à la version numérique d’Uncharted : The Lost Legacy Collection pour 10 $. Voleurs pour PS5 à partir du 28 janvier 2022.

source | Playstation