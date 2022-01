Elden Ring confirme la longueur de son histoire principale et fait allusion à l’importance de New Game+

Elden Ring, le nouveau jeu vidéo tant attendu de From Software et Bandai Namco, est déjà entré dans la phase or. C’est pourquoi ses créateurs ont partagé une vidéo complète avec un nouveau gameplay à l’occasion du Taipei Game Show 2022 et dans laquelle de nouvelles données d’un grand intérêt ont été confirmées, telles que la durée de son histoire principale, une estimation des missions secondaires et le l’importance du mode New Game+ dans un jeu « monde vaste » comme celui-ci. C’est ainsi que les responsables l’ont détaillé, visant environ 30 heures pour terminer son mode histoire.

Histoire principale de 30 heures dans un vaste monde

Ainsi, le producteur Yasuhiro Kitao a souligné que « le parcours principal devrait pouvoir être bouclé en une trentaine d’heures », en tenant toujours compte de l’habileté du joueur aux commandes dans un jeu vidéo qui se veut aussi exigeant que le reste du travail de From. « Le jeu dans son ensemble est assez énorme, contenant plusieurs dizaines d’heures de jeu supplémentaires, mais si nous ne parlons que du chemin principal, cela ne devrait pas prendre beaucoup plus de temps que cela. » Malgré tout, Elden Ring proposera des expériences de toutes sortes, même des donjons à durée limitée.

D’un autre côté, Kitao lui-même assure qu’Elden Ring peut changer radicalement au fur et à mesure que nous terminons des cycles de jeux, ou ce qui revient au même, lors de l’accès au mode New Game + : « Puisque le monde est si vaste, le jeu est conçu pour pouvoir s’accomplir sans nécessairement tout éprouver. Certains joueurs préféreront essayer d’explorer toute la carte du premier coup, tandis que d’autres laisseront certaines zones à explorer dans les cycles ultérieurs », conclut le producteur.

Elden Ring devrait être lancé le 25 février 2022 pour les consoles PC et PlayStation et Xbox.

source | VGC