Call of Duty en data : combien d’argent cela génère-t-il par an ?

Activision Blizzard rejoindra Microsoft une fois la transaction terminée à un moment donné de l’exercice 2023. L’achat a secoué l’industrie à tous les niveaux, et c’est que ceux de Redmond prennent le relais des responsables de Call of Duty, entre autres marques de succès. Les 68 700 millions qu’ils vont débourser ont du sens quand on sait tout ce que ça génère autour de la franchise. Nous parlons de l’une des sagas de jeux vidéo les plus vendues de l’histoire. Année après année, ils occupent les positions les plus élevées dans les données de vente. Pour comprendre ce mouvement, il faut se rendre aux chiffres, qui donnent un sens à une somme sans précédent.

Précédents : d’où nous venons

Call of Duty reste en excellente santé en ce qui concerne les ventes. Les tranches populaires à l’époque comme Black Ops et Modern Warfare 3 ont dépassé les 30 millions d’exemplaires au cours de leur cycle commercial. Modern Warfare 2 et Call of Duty 4, qui l’ont vu exploser en popularité, ont placé respectivement 25 millions et 17 millions d’exemplaires chez les joueurs. Même les livraisons qui ont eu un accueil mitigé bénéficient d’excellentes données, comme c’est le cas avec Call of Duty : Ghosts. Il a ouvert la génération de Xbox One et PS4 avoisinant les 29 millions d’unités.

Certains trébuchements récents comme Infinite Warfare ont recueilli près de 14 millions d’exemplaires. Son lancement coïncide avec la crise d’identité qui a influencé une bonne partie des livraisons de sa génération. Infinity Ward nous a amenés dans cet épisode à quitter le combat les pieds sur terre. Treyarch a fait de même dans ce combat de héros aux traits distinctifs de Black Ops 3 et 4. Ce n’est qu’au redémarrage de Modern Warfare qu’un âge d’or a commencé.

Call of Duty : Infinite Warfare

Et c’est que le soft reboot des aventures de Captain Price et compagnie a réussi à pénétrer le marché comme dans les grands moments de Call of Duty. Il a réussi à commercialiser plus de 30 millions d’exemplaires en combinant ventes physiques et numériques. Des records élevés qui ont fait l’éloge de la livraison ultérieure dans le cycle, Black Ops Cold War, qui en seulement 3 mois sur le marché est entré dans le top 20 des jeux les plus vendus de l’histoire aux États-Unis. Les chiffres sont vertigineux en pleine perspective. En 2019, il a dépassé les 300 millions d’exemplaires vendus depuis l’origine de la franchise.

chiffres en dollars

Le point de vue de Sledgehammer sur la Seconde Guerre mondiale a pris un bon départ. Il a clôturé 2017 en générant plus de 1 000 millions de dollars depuis son lancement le 3 novembre. Bien qu’il soit au milieu du tableau des ventes avec près de 20 millions d’exemplaires, l’accueil du public a été positif, ce qui, combiné aux microtransactions, a donné lieu à ces chiffres. Mais tous les marchés n’ont pas accepté le retour au contexte. Call of Duty : Vanguard a vu ses ventes au Royaume-Uni baisser de 26 % en format physique par rapport à Black Ops Cold War sur la même tranche horaire. Dans le numérique, ils ont moins réagi : ils ont chuté de 44 %. Malgré les données, il a réussi à être le deuxième jeu le plus vendu de 2021 sur le territoire britannique, dépassé seulement par FIFA 22.

Mais les données récentes ont été particulièrement positives. Call of Duty : Black Ops 4 a réussi à générer 500 millions de dollars de bénéfices en seulement trois jours depuis sa commercialisation. Le titre Treyarch a établi des records dans son contexte, comme étant le volet le plus vendu de la saga au format numérique le jour du lancement. Compte tenu de ses particularités, il a du mérite, puisqu’il a été le premier Call of Duty à faire ses débuts sans mode campagne traditionnel. L’élan de Blackout a semé la graine chez les joueurs. Warzone prendrait plus tard le relais en tant que bataille royale à part entière.

Call of Duty : Black Ops 4

Activision Blizzard a Call of Duty en tant que franchise « dépassant 1 000 millions de revenus nets annuels ». Un club dans lequel au sein du même label il partage avec Warcraft et Candy Crush. Le dernier rapport annuel complet, qui correspond au cycle fiscal 2020, assurait que les trois franchises représentaient environ 76% de ses bénéfices nets annuels, qui dans ce cas étaient de 8,419 millions de dollars. L’éditeur a vu ses revenus augmenter de 1,7 milliard de dollars de plus que l’exercice 2019 autour de Call of Duty. L’entreprise ne partage pas exactement les chiffres que la saga génère en termes annuels.

La pertinence du free to play

Call of Duty : Warzone et Call of Duty : Mobile jouent un rôle clé dans le modèle commercial américain d’aujourd’hui. Son incursion dans l’arène mobile a remporté un succès significatif pour l’entreprise. Mobile a amassé 250 millions de téléchargements dans le monde au cours de ses deux premiers mois sur Android et iOS. Parmi ceux-ci, 28,5 millions correspondaient aux États-Unis. Les Américains ont dépensé 36 millions de dollars en microtransactions dans le même créneau. Presque rien. En revanche, Warzone a réussi à franchir la barrière des 100 millions de joueurs à la fin du même exercice.

Le marché chinois a son mot à dire dans l’essor du mobile. Dans les résultats fiscaux du troisième trimestre 2021 (le dernier publié au moment de la rédaction de cet article), ils ont souligné l’augmentation de 40 % des bénéfices nets d’une année sur l’autre. Activision Blizzard a fait valoir que ces données étaient tirées « par une croissance à deux chiffres en Occident et une contribution continue en Chine ». En juin 2020, il a atteint 327 millions de dollars de revenus, soit 78 % de plus que l’argent total généré par PUBG Mobile dans le même cadre, pendant cette période.

