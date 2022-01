Elden Ring est déjà en or et le célèbre avec un nouveau matériel jouable

Elden Ring a terminé son développement. La dernière tâche From Software entre dans la phase or attendue, indiquant que la tâche est terminée. Les Japonais décrivent le patch de lancement pour polir les bords qui ont été laissés en cours de route. Rappelons qu’il sera mis en vente le 25 février prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Cela a été confirmé par Yasuhiro Kitao, l’un des principaux responsables du projet : « Elden Ring était attendu en janvier de cette année, et a été déplacé une fois en février. Mais rassurez-vous, le titre sera prêt à sortir le 25 février. » Kitao souligne que la version 1.0 a déjà été prise en charge. « En ce moment, l’équipe travaille sur le patch du premier jour pour s’assurer que tout dans le jeu est parfait », conclut-il.

L’actualité a bondi lors de la célébration du Taipei Game Show, où Bandai Namco a braqué tous les projecteurs sur le jeu. Les déclarations de Kitao sont accompagnées d’au moins cinq minutes de matériel jouable inédit, que vous pouvez trouver au bas de ce paragraphe.

Voici une compilation des nouvelles images d’Elden Ring du Taipei Game Show aujourd’hui La meilleure nouvelle : Elden Ring est devenu or et ne sera pas retardé ! https://t.co/64MZT9QNyO — Mardochée (@EldenRingUpdate) 24 janvier 2022

Elden Ring est l’aboutissement de la trilogie Dark Souls.

Hidetaka Miyazaki, réalisateur d’Elden Ring, a récemment assuré que le titre est l’aboutissement de tout le travail qu’ils ont accompli dans la trilogie Dark Souls. « Elden Ring s’appuie sur tout ce que nous avons fait avec la franchise Dark Souls et nos jeux jusqu’à présent. C’est la meilleure façon de voir les choses », explique Miyazaki.

« Il ne s’agit donc pas nécessairement de ce que nous ne pouvions pas faire et de ce que nous pouvons faire maintenant, mais plutôt de ce qu’Elden Ring nous a permis de faire grâce à l’expérience du développement de ces jeux. En ce sens, il ne pouvait pas être le premier. Mais il y a beaucoup de choses différentes dans chacun de ces jeux, et Elden Ring représente le point culminant de toutes ces connaissances et expériences en un seul endroit. Et cela crée une nouvelle entité qui n’était pas possible jusqu’à présent », conclut-il.

