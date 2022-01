Hitman 3 reçoit de vives critiques de la part de la communauté après son lancement sur Steam

L’arrivée de Hitman 3 sur Steam n’a pas été comme le pensaient les utilisateurs. Le dernier opus de la trilogie du monde du meurtre a fait ses débuts sur le client Valve un an seulement après avoir fait ses débuts sur Epic Game Store. Cependant, la tarification et la politique de contenu supplémentaire d’IO-Interactive ont entraîné une tempête de critiques négatives.

« Le jeu est génial. Vraiment. Mais je ne veux pas le recommander pour le moment car il a beaucoup de problèmes dus aux décisions prises par IO-Interactive que je ne partage pas », explique Duckilous, auteur de l’une des critiques les plus votées sur Steam. Actuellement, la moyenne est définie sur « variée ». Seuls 53% des tests sont positifs.

Les raisons pour lesquelles Hitman 3 a été mal reçu sur Steam

L’un des commentaires négatifs qui sont constamment répétés est à quel point il est déroutant d’acquérir le contenu avant le troisième opus. Hitman 3 vous permet de jouer à tous les scénarios et contrats d’escalade disponibles dans ses prédécesseurs. En d’autres termes, en un seul endroit, vous pouvez jouer aux missions que vous avez déjà appréciées dans les jeux précédents mais avec les améliorations graphiques et jouables du dernier, en plus d’avoir une progression unifiée.

Il existe actuellement 12 contenus supplémentaires disponibles pour Hitman 3. Quatre d’entre eux correspondent au Pass d’accès pour Hitman et Hitman 2. Le contenu de base est au prix de 29,99 euros et 39,99 euros, respectivement. Si vous souhaitez ajouter les extensions qu’ils ont reçues, vous devez ajouter encore 9,99 euros et 34,99 euros. Au total, obtenir tous les éléments jusqu’ici pour Hitman 3 vous amène à débourser une somme de 114,96 euros. Si vous les achetez avec certains des forfaits actuels, vous bénéficierez d’une remise comprise entre 25% et 7%.

Les utilisateurs soulignent également que le prix de lancement de Hitman 3 est plus élevé qu’il ne devrait l’être. Après un an sur le marché, il démarre au même prix que lors de sa vente sur Epic Games Store, ce que les joueurs Steam n’ont pas bien reçu. Comme si cela ne suffisait pas, l’obligation de rester en ligne tout en jouant l’expérience solo a déjà montré ses faiblesses. Sur Steam, il est courant de trouver des files d’attente pour accéder au jeu.

