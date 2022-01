Steam Deck prendra en charge le système anti-triche de Rainbow Six Siege et plus encore

La nouvelle machine de Valve est sur le point d’arriver sur le marché, du moins pour ceux qui l’ont réservée à l’avance. Si rien ne change, le Steam Deck commencera à être déployé auprès des premiers acheteurs en février. Beaucoup a été dit sur la compatibilité du catalogue sur l’ordinateur portable des créateurs de Half-Life : Alyx. Et c’est que l’une des principales pierres d’achoppement sont les systèmes anti-triche. Maintenant, la société a confirmé qu’elle est déjà compatible avec Easy Anti-Cheat. En d’autres termes : des titres comme Rainbow Six Siege ou Halo : The Masterchief Collection devraient très bien fonctionner.

« Notre équipe travaille avec Epic sur la compatibilité Easy Anti-Cheat avec Proton depuis quelques mois, et nous sommes heureux d’annoncer que vous pouvez désormais rendre vos jeux EAC compatibles avec Steam Deck très facilement et sans avoir besoin d’intégrer de nouveaux services ni d’ajouter des fichiers binaires de jeu ou des versions SDK », annoncent-ils dans un communiqué. « Couplé aux mises à jour de BattlEye de l’année dernière, cela signifie que Proton et Steam Deck prennent désormais facilement en charge les deux principaux services anti-triche.

C’est @sur le pont, le compte Twitter officiel de Steam Deck. Nous partagerons des mises à jour de production, des messages de développeurs qui ont des kits de développement dans le monde et des vidéos de jeux auxquels l’équipe Steam Deck a joué. Faites-nous savoir quels jeux vous aimeriez voir sur Deck ! pic.twitter.com/IhS0fM1NHL – Pont à vapeur (@OnDeck) 14 octobre 2021

Steam Deck et son système Steam Verified

La société américaine a également annoncé qu’elle allait commencer à envoyer des données de test du programme Deck Verified, un système qui permet au joueur de connaître différents aspects de la compatibilité des jeux avec Steam Deck. Dans un message aux développeurs, Valve a détaillé le fonctionnement du processus.

« Nous sommes ravis de pouvoir faire cette annonce, car cela signifie que les partenaires peuvent continuer à utiliser les outils dont ils disposent pour empêcher la triche, tout en ajoutant la prise en charge d’encore plus de grands jeux sur le Steam Deck. S’il vous plaît laissez-nous savoir dans les forums de discussion si vous avez des questions. »

Steam Deck peut toujours être réservé sur le site officiel. La distribution sera échelonnée et dépendra du moment où chaque utilisateur a effectué la réservation de l’un de ses trois modèles.

source | Fumer