Spider-Man No Way Home est déjà le sixième film le plus rentable de l’histoire : nouvelles affiches

Spider-Man: No Way Home, le nouveau film du super-héros arachnide de Sony Pictures et Marvel Studios dans le cadre de l’UCM, continue de faire sensation dans les salles du monde entier malgré le fait que sa première mondiale dure depuis plus d’un mois il y a. A tel point qu’il est déjà devenu le sixième film le plus rentable de l’histoire grâce à une collecte qui avoisine les 1 700 millions de dollars dans le monde, dépassant ainsi Jurassic World et ses 1 670 millions de dollars. Et pour les célébrer, deux nouvelles affiches du film interprété par Tom Holland ont été distribuées.

No Way Home est le sixième film le plus rentable

Ainsi, Spider-Man : No Way Home a déjà atteint 1 691 millions de dollars au box-office grâce à 14,1 millions de dollars aux États-Unis et 27,7 millions de dollars dans le reste du monde entrés le week-end dernier, dépassant Jurassic World et devenant le sixième film le plus rentable de tous les temps. Le prochain objectif serait Avengers: Infinity War, bien qu’à ce stade, il semble peu probable qu’il l’atteigne, puisque le film Thanos a réussi à lever 2 048 millions de dollars dans le monde en son temps.

Bien sûr, l’exploit de Spider-Man : No Way Home est double, puisqu’il a atteint ces chiffres en pleine pandémie mondiale et sans le marché chinois, puisque le film n’est pas sorti en Chine. En ce sens, Avengers: Infinity War a levé 359 millions de dollars en Chine, un peu moins que l’avantage que No Way Home mène, donc s’il avait été publié dans le pays asiatique, il est probable que le nouveau Spidey aurait déjà franchi la barrière de 2 000 millions et Infinity War.

Quoi qu’il en soit, nous vous laissons avec le top 10 des films les plus rentables de l’histoire avec la forte entrée de Spider-Man : No Way Home à la sixième place :

Avatar | 2 847 millions de dollars Avengers: Endgame | 2,797 millions de dollars Titaniques | 2 201 millions de dollars Star Wars : Le Réveil de la Force | 2 069 millions de dollars Avengers : Guerre à l’infini | 2 048 millions de dollars Spider-Man : Pas de retour à la maison | 1 691 millions de dollars JurassicWorld | 1,67 milliard de dollars Le roi lion | 1 662 millions de dollars Les Vengeurs | 1 518 millions de dollars Rapide et furieux 7 | 1 515 millions de dollars

