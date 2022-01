Mission Impossible 7 et 8 sont à nouveau retardés : le nouveau Tom Cruise passe en 2023 et 2024

Mission Impossible, la célèbre saga d’action mettant en scène l’infatigable Tom Cruise dans son rôle déjà mythique d’agent secret Ethan Hunt, reçoit une nouvelle fois l’impact de la pandémie en plein tournage de ses deux nouveaux volets, rappelons-le, déjà décalés courant 2020. Tant pis ainsi, que Mission : Impossible 7 et Mission : Impossible 8 ont été contraints de retarder leurs sorties respectives. Cela a été communiqué par les responsables, expliquant la situation et proposant de nouvelles dates de sortie pour les deux films, désormais pour 2023 et 2024, respectivement.

Les nouvelles aventures d’Ethan Hunt devront attendre

Et c’est que les multinationales de l’industrie cinématographique voient comment la pandémie a changé le paradigme des productions, du tournage au box-office, conditionnant des produits aussi ambitieux au niveau budgétaire comme jamais auparavant. Pour cette raison, et en réponse aux différents retards et contretemps dans le tournage des épisodes 7 et 8 de la saga Mission : Impossible, Paramount Pictures et Skydance ont été contraints de reporter la sortie de Mission : Impossible 7 au 14 juillet 2023 et Mission : Impossible du 8 juin au 28 juin 2024, au lieu des dates prévues de novembre 2022 et juillet 2023, respectivement.

« Après mûre réflexion, Paramount Pictures et Skydance ont décidé de reporter les dates de sortie de Mission : Impossible 7 et 8 en réponse aux retards causés par la pandémie. Les nouvelles dates de sortie seront respectivement le 14 juillet 2023 et le 28 juin 2024. Nous sommes impatients d’offrir aux spectateurs une expérience cinématographique inégalée. »

Rappelons que le réalisateur de Mission : Impossible Fallout, Christopher McQuarrie, est chargé de diriger les deux nouveaux épisodes de la saga qui mettront en vedette des noms comme Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Angela Bassett , Cary Elwes, Indira Varma, Rob Delaney et Charles Parnell, avec Tom Cruise devant.

