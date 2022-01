Le créateur de Yakuza ouvre un nouveau studio et travaille sur des jeux "haute qualité"

NetEase Games a annoncé le nouveau développeur du créateur de Yakuza, Nagoshi Studio. Le studio est situé dans le quartier de Shibuya à Tokyo et est dirigé par Toshihiro Nagoshi lui-même. Il est accompagné dans cette aventure par le réalisateur Daisuke Nagoshi, qui a également quitté SEGA au même moment. L’objectif de cette nouvelle équipe sera de développer des titres de haute qualité pour consoles, qui seront commercialisés à l’échelle mondiale.

C’est la philosophie de la nouvelle étude

« La vague de changement qui a commencé dans l’industrie du divertissement à la fin du 20e siècle nous a conduit à de plus grands changements au 21e siècle », a déclaré Nagoshi dans un communiqué traduit du japonais par Gematsu. Selon ses mots, les nouveaux modèles commerciaux alimentés par les avancées technologiques continueront d’approfondir les changements du futur. « Pour les créateurs, cela rend le travail dans l’industrie aujourd’hui incroyablement difficile. »

Principaux membres de Nagoshi Studio.

En tout cas, les créatifs soutiennent que quelles que soient les nouvelles tendances, les gens continuent de percevoir le divertissement de la même manière. Pour cette raison, poursuit Nagoshi, il pense que la première étape dans la création de jeux vidéo de haute qualité est d’être fidèle « à l’essence du divertissement » et de construire un environnement ouvert au sein du studio.

« Cela signifie avoir des discussions ouvertes qui ignorent l’ancienneté et la hiérarchie. Cela se traduit par ne pas avoir peur des erreurs ou de les corriger ». Il considère que les échecs doivent être traités comme s’ils étaient des ressources. Et cela ne signifie pas que la réalisation d’une idée est ruinée, mais plutôt « se battre pour se rapprocher » de cet objectif. « Cela peut sembler simple, mais les choses les plus simples peuvent être les plus difficiles à faire », a-t-il souligné.

Yakuza : Like a Dragon, disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia, est le dernier projet de la saga avec Nagoshi aux manettes.

source | Gematsu