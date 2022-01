Sony nie avoir augmenté la production de PS4 en raison de la pénurie de PS5

La crise des semi-conducteurs a provoqué la réduction du stock disponible de consoles de nouvelle génération. En ce sens, Bloomberg a récemment recueilli que Sony Interactive Entertainment avait augmenté la production de PlayStation 4 en raison du manque de PlayStation 5 sur le marché. Cependant, un représentant de la firme japonaise a démenti cette information et a expliqué dans des déclarations au Nlab japonais que l’augmentation de la production était prévue et que cela n’a rien à voir avec la situation que traverse sa nouvelle console.

Toujours selon la version officielle, Sony n’avait pas prévu de réduire la production de PS4 en 2021, puisque son intention est que les deux appareils coexistent pendant un certain temps. En effet, des sorties à venir comme Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 ou encore God of War Ragnarök seront commercialisées sur les deux consoles. Au-delà de 2022, on ne sait pas s’il y aura plus de projets intergénérationnels de première partie.

Les problèmes de production persisteront jusqu’en 2023

Avec plus de 116 millions de PS4 vendues dans le monde (en l’absence de mises à jour de données prochainement), il ne semble pas que la lumière de cette console se soit encore éteinte. Il n’en est pas moins vrai que le manque de stock de PlayStation 5 a empêché de nombreux joueurs de se plonger dans la nouvelle génération, des circonstances compliquées que Microsoft a également dû subir avec la Xbox Series X (dans une moindre mesure la Xbox Series S).

Les problèmes avec les semi-conducteurs ne seront pas résolus de sitôt. Tout semble indiquer que la crise se poursuivra jusqu’en 2023, même si initialement les perspectives envisageaient le second semestre de cette année comme date prévue pour dire au revoir à la crise.

PlayStation travaille également sur le développement d’un morceau de matériel, PS VR2. La nouvelle version de l’appareil de réalité virtuelle PS5 n’a pas encore de date de sortie confirmée.

source | Nlab (via Gaming Bolt)