Star Wars : Ahsoka ajoute une nouvelle star à son casting

Le The Book Of Boba Fett a déjà diffusé ses quatre premiers épisodes sur Disney+ (il en reste encore trois), mais l’avenir de Star Wars se poursuit avec de nouvelles séries à l’horizon. Ahsoka, le second spin-off de The Mandalorian, sera l’une des prochaines fictions à étoffer l’univers de la saga galactique. Grâce à The Hollywood Reporter, nous avons appris que Mary Elizabeth Winstead (Death Proof) était la nouvelle addition à la série.

L’actrice, qui a participé à des projets tels que The Ring 2, Final Destination 3 ou encore Fargo, accompagnera Rosario Dawson, l’interprète qui donne vie à Ahsoka Tano. Hayden Christensen, qui a joué Anakin Skywalker et Dark Vador dans les préquelles, sera de retour deux fois car il fait également partie du casting d’Obi-Wan Kenobi.

Le retour du Padawan d’Anakin

Ahsoka est l’apprentie d’Anakin Skywalker, un personnage créé pour la série animée The Clone Wars qui a finalement fait le saut vers l’action en direct dans The Mandalorian. L’ancienne membre des Jedi a quitté l’Ordre après avoir été accusée à tort de meurtre. Bien que la situation ait été clarifiée et qu’elle ait été acquittée, la jeune femme a perdu confiance en ses supérieurs.

Après que l’empereur Palpatine eut émis l’Ordre 66, Ahsoka faillit périr devant ses anciens alliés dans la guerre contre les séparatistes. Il a réussi à s’échapper avec Maul, un ancien Sith qui a été trahi par Dark Sidious et laissé à lui-même. Des années plus tard, les Jedi collaborent avec les rebelles pour combattre la tyrannie impériale.

On sait peu ou rien de l’intrigue de Star Wars : Ahsoka. Le tournage de la série commencera ce printemps à Los Angeles, bien qu’une date plus précise n’ait pas encore été annoncée. Concernant sa première, elle devrait arriver après la troisième saison de The Mandalorian.

