The Batman « est presque un film d’horreur », selon Matt Reeves : voici sa bande originale

Il manque de moins en moins de choses pour la sortie en salles attendue de The Batman et c’est pourquoi, ces dernières semaines, la machinerie promotionnelle du film a commencé à s’intensifier. A tel point que Matt Reeves, réalisateur du nouveau film Dark Knight, a partagé ses sources d’inspiration, assurant que le film « est presque un film d’horreur ». De plus, son compositeur Michael Giacchino a partagé le thème principal de la bande originale, désormais disponible via Spotify.

Batman : Une histoire de détective

Et c’est que selon Reeves, il voulait promouvoir le côté le plus détective de Batman, un aspect qui n’a pas été beaucoup développé dans les adaptations du personnage à ce jour : « Cette idée d’un endroit corrompu et d’essayer de nager contre le courant pour lutter contre cela et faire une différence est essentiellement Batman. Au centre de ces histoires noires se trouve presque toujours le détective, n’est-ce pas ? C’est pourquoi il est le meilleur détective du monde. Donc cette histoire, en plus d’être presque un film d’horreur, un thriller et un film d’action, c’est aussi une histoire policière. »

Si l’un des aspects sur lesquels le cinéaste a le plus travaillé est de donner à Enigma un halo vraiment terrifiant, s’inspirant même d’événements réels : « La prémisse du film est qu’Enigma a une forme similaire au Zodiac Killer et est assassinant des personnalités très importantes de Gotham qui étaient des piliers de la société. Des personnages supposés légitimes. Cela commence par le maire et monte aux niveaux supérieurs à partir de là. Et à la suite des meurtres, cela révèle à quel point ces gens n’étaient pas tout ce qu’ils prétendaient être, et vous commencez à réaliser qu’il y a une sorte de lien. »

Aussi, l’acteur Robert Pattinson, qui joue Bruce Wayne/Batman, dit qu’après avoir lu le scénario, il a été surpris par l’approche policière du film : « C’est un film policier. C’est toujours dans les comics, mais ça passe au second plan dans les films. » Enfin, le compositeur du film Michael Giacchino a partagé le thème principal de The Batman et que vous pouvez entendre sur ces lignes.

source | Magazine du cinéaste