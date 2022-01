Star Wars Jedi : Ordre déchu | L’acteur principal explique ce qu’il attend de Cal Kestis à l’avenir

Electronic Arts et Respawn Entertainment travaillent sur la suite de Star Wars Jedi : Fallen Order, malgré le fait qu’elle n’ait pas été officiellement montrée pour le moment (des fuites suggèrent qu’elle sera bientôt révélée). En tout cas, l’avenir de cette sous-saga est confirmé et Cameron Monaghan, l’acteur qui interprète Cal Kestis, le protagoniste, a parlé de ce qu’il attend de l’avenir du personnage qu’il incarne.

« Cela a été un privilège absolu de faire partie du canon de l’univers Star Wars », a reconnu la star dans une interview avec CBR. « Je pense que Cal a été un excellent ajout à Star Wars et j’aime la façon dont il est construit et la façon dont Jedi: Fallen Order explore les traumatismes et les pertes, de plusieurs manières », y compris en surmontant « le trouble de stress post-traumatique ». Je pense que l’introduction de cela était très intéressante »pour la série.

Sur l’avenir du personnage, il a ajouté ce qui suit: « J’aimerais beaucoup qu’à partir de maintenant, nous puissions continuer à nous plonger dans Cal et aussi le mettre dans différentes situations, ainsi que voir comment il change avec l’âge », comme nous plongeons dans cette période sombre de la galaxie.

Cal Kestis brandit à nouveau le sabre laser

Star Wars Jedi : Fallen Order est sorti fin 2019 sur PS4, Xbox One et PC. Plus tard, il a également été commercialisé sur Google Stadia, tandis que Respawn Entertainment a adapté le produit à la nouvelle génération, d’abord avec un patch puis avec une version native et gratuite qui améliore les graphismes et les performances.

Cal Kestis, un ancien Padawan de l’Ordre Jedi, a survécu à l’Ordre 66 et s’est caché de l’Empire Galactique. Il l’a fait en rompant son lien avec la Force, bien que les inquisiteurs impériaux l’aient finalement découvert. Ainsi, le héros doit reprendre la voie des Jedi pour combattre la menace qui plane sur la galaxie.

Star Wars Jedi: Fallen Order est gratuit pour les abonnés Amazon Prime sur Prime Gaming. Réclamez-le ici.

source | RBC