Watch Dogs: Legion conclut son plan post-lancement et ne sera plus mis à jour

Assassin’s Creed Valhalla vivra sa deuxième année sur le marché avec une nouvelle extension d’histoire, un produit qui nous permettra de vivre une aventure mythologique dans le skin d’Odin lui-même. La même chose ne se produira pas avec Watch Dogs: Legion, un titre qui a déjà renoncé à ses plans post-lancement. Cela a été confirmé par Ubisoft lui-même dans une déclaration publiée sur le site officiel, où ils ont annoncé que le jeu vidéo ne serait plus mis à jour.

« AT 5.6 était la dernière mise à jour de Watch Dogs: Legion », notent-ils. « Cependant, dans le mode en ligne, vous trouverez des circuits de récompenses qui vous permettront de gagner des récompenses nouvelles et récurrentes. Le circuit actuel de Rogues de la saison 4, qui comprend 80 rangs, sera actif jusqu’au 22 janvier 2022. Après cela, la saison 5 de Stripes commencera.

Une autre chance d’obtenir des récompenses

Les saisons 3 à 5 se mettront ensuite en boucle et reviendront au titre, permettant aux joueurs de récolter les récompenses qu’ils ont peut-être manquées plus tôt. Ubisoft rappelle que parmi ces butins figure la version modifiée de la veste d’Aiden Pearce ou encore l’ensemble masque et vêtements de Jackson.

« Le jeu a grandi à pas de géant et comprend une tonne de contenu à explorer, d’une ville tentaculaire dans un futur proche à un mode en ligne bourré d’action. Nous ne pourrions être plus fiers du jeu que nous avons créé, et nous vous remercions de nous avoir rejoint cette année dans ce voyage à Londres. Nous avons hâte de voir la suite de vos aventures dans Legion ! », remercient-ils.

Watch Dogs: Legion est disponible sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, PC et Google Stadia. Semblable à d’autres produits Ubisoft intergénérationnels, ceux qui ont acheté le jeu de la génération précédente ont la possibilité de passer à la version des nouvelles consoles sans aucun coût supplémentaire.

source | Ubisoft