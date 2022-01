Pokémon Legends Arceus : Combien ça prend sur Nintendo Switch ?

Nintendo Switch est sur le point de vivre sa première grande sortie de 2022 avec Arceus Pokémon Legends, un tout nouveau titre ramené du développeur principal Gamefreak. Quelques jours après son arrivée sur le marché, il vient d’être confirmé combien il occupera dans la mémoire interne ou dans le SSD que nous avons installé dans la console. Selon le Nintendo eShop japonais, il pèsera 6 Go.

Initialement, la taille rendue publique était plus du double, environ 13 Go. Cependant, la mise à jour de la boutique Nintendo en territoire japonais éclaire ce sujet et certifie une réduction significative du poids du dossier. Quelque chose de similaire s’est produit avec Pokémon Brilliant Diamond et Shiny Pearl : initialement, il était dit qu’il occuperait environ 10 Go, mais finalement l’espace requis était de 6,7 Go.

Comparé à une autre des prochaines versions de Nintendo Switch, Kirby and the Forgotten Land, le poids est très similaire car l’aventure de la balle rose nécessitera 5,8 Go. Les deux titres proposent des mondes en trois dimensions, bien que l’approche soit très différente. Sans surprise, Pokémon Arceus Legends promet d’être le titre le plus complet de la saga, car Gamefreak a renversé la formule classique et embrassé le monde ouvert.

Pokémon Legends Arceus sur le Nintendo eShop japonais.

A la recherche des légendes perdues

Pokémon Legends Arceus transportera le joueur dans une époque lointaine de la région de Sinnoh, la même que nous avons parcourue dans Diamond and Pearl. Dans l’ensemble, nous sommes dans une ère de légende, tant d’histoires qui se sont transmises de génération en génération peuvent être découvertes dans cette aventure sans précédent, dans laquelle nous devrons également interagir avec de nombreux Pokémon. L’origine du Pokédex et d’autres histoires seront présentes dans le jeu vidéo.

Il ne reste que quelques jours pour que le nouveau Gamefreak voie le jour. Ce sera le 28 janvier prochain lorsque le titre fera ses débuts exclusivement sur Nintendo Switch.

source | magasin nintendo