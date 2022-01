Horizon Forbidden West aura une fin très unique. "choquant"

La sortie d’Horizon Forbidden West n’est que dans quelques semaines et il reste encore beaucoup à découvrir. Guerrilla Games continue de dévoiler quelques clés de son jeu vidéo, qui sera disponible à la fois sur PlayStation 4 et PlayStation 5. La production, qui mise encore une fois sur le monde ouvert, suivra également les traces d’Horizon Zero Dawn en termes de approche de son récit. Cela signifie que le titre ne comprendra qu’une seule fin, bien que d’après l’étude, ils prévoient qu’il sera « solide et impressionnant ».

Dans une interview accordée au média italien Everyeye, le directeur narratif du jeu vidéo, Benjamin McCaw, a évoqué ce problème. « Le temps que vous décidez de passer avec certains acteurs de soutien peut avoir un effet, bien que minime, sur la progression de l’histoire. Soyons clairs : Horizon Forbidden West n’aura qu’une seule fin, très forte et choquante. »

Cependant, certaines « nuances pourraient changer » en fonction de « l’attention » que le joueur a portée sur certains personnages. «De plus, à quelques reprises, il y aura des décisions morales importantes» qui auront de grandes «conséquences».

The Mountain Call, un jeu pour PS VR2

Horizon Forbidden West est prévu pour le 18 février prochain sur PS4 et PS5. Ce n’est pas le seul jeu vidéo de la saga qui est en développement, puisque Guerrilla Games travaille en collaboration avec Firesprite (un développeur récemment racheté par PlayStation Studios) au développement d’Horizon Call of the Mountain, le premier travail confirmé pour PS VR2, le nouveau casque de réalité virtuelle pour PlayStation 5.

Contrairement aux deux épisodes originaux, le prochain ensemble d’univers Horizon ne mettra pas en vedette Aloy, bien que le nouveau personnage principal la rencontre en cours de route. Rien de plus n’a été révélé sur l’histoire pour le moment, bien qu’il ait été confirmé que nous rencontrerons des visages familiers… et inconnus.

