GRID Legends : configuration minimale et recommandée pour jouer sur PC

GRID Legends est le nouvel opus de la populaire saga de conduite Codemaster et sa première aura lieu le 25 février prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.Grâce à la page de jeu sur Steam, vous pouvez déjà nous savoir les exigences minimales et recommandées dont nous avons besoin pour profiter du jeu sur PC. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il n’est pas nécessaire d’avoir une équipe particulièrement performante pour pouvoir jouer le titre.

Légendes GRID – Exigences minimales

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i3-2130 ou AMD FX 4300

Mémoire : 8 Go de RAM

GPU : Nvidia GeForce GTX 950 ou AMD Radeon RX 460

DirectX : version 12 (DirectX 12)

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 50 Go d’espace disponible

Légendes GRID – Exigences recommandées

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5 – 8600K ou AMD Ryzen 5 2600X

Mémoire : 16 Go de RAM

GPU : Nvidia GeForce GTX 1080 ou AMD Radeon RX 590

DirectX : version 12 (DirectX 12)

Réseau : connexion Internet haut débit

Stockage : 50 Go d’espace disponible

Plus de 100 voitures et plus de 130 itinéraires différents

Le nouvel épisode de la saga promet d’offrir des courses intenses à travers plus de 130 itinéraires, appartenant à des circuits d’asphalte et de terre situés dans des endroits comme Moscou, Paris, San Francisco et Londres, entre autres. Pour ce faire, nous aurons plus d’une centaine de voitures à disposition et une intelligence artificielle exigeante, comme l’ont expliqué ses créateurs en assurant que si nous détruisons la carrosserie d’un rival, il est fort probable qu’il tentera de nous traquer immédiatement.

GRID Legends sera mis en vente le 25 février prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.

source | Légendes de la grille