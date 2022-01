Dark Souls ferme les serveurs PvP de la saga sur PC en raison d’une faille de sécurité majeure

Il y a quelques jours, certains utilisateurs de Reddit ont rencontré une dangereuse faille de sécurité en jouant à Dark Souls 3 sur PC. Une brèche qui permettait à d’autres utilisateurs d’accéder à distance et d’exécuter du code sur leurs ordinateurs. À la suite des plaintes, Bandai Namco lui-même a décidé d’intervenir, confirmant le problème et assurant qu’il a déjà pris des mesures pour le résoudre : fermer temporairement les serveurs PvP du titre —et des autres épisodes de la saga— pendant qu’ils essayez de corriger le problème.

Les serveurs PvP pour Dark Souls 3, Dark Souls 2 et Dark Souls: Remastered ont été temporairement désactivés pour permettre à l’équipe d’enquêter sur les récents rapports faisant état d’un problème avec les services en ligne.

Les serveurs de Dark Souls : PtDE les rejoindront sous peu. Nous nous excusons pour ce désagrément. – Âmes sombres (@DarkSoulsGame) 23 janvier 2022

Il convient de noter que le problème n’affecte que les versions PC, les versions console sont donc totalement sûres. De plus, les pirates ne peuvent profiter de la faille de sécurité que par le biais d’invasions en ligne, auquel cas ils en profitent pour exécuter un programme malveillant (malware) sur l’ordinateur de leur victime. Il est donc possible de jouer en mode coopératif sans aucun risque. Bien que le problème ait été découvert dans le troisième opus, la société a décidé de suspendre temporairement le service pour les titres suivants.

Dark Souls remasterisé

Dark Souls 2 : L’érudit du premier péché

âmes sombres 3

Dark Souls: Prepare To Die Edition (sera bientôt fermé)

Elden Ring, le nouveau From Software

S’il y a quelque chose pour lequel les créateurs de la franchise Dark Souls – avec Hidetaka Miyazaki à la barre – ont l’habitude de faire l’actualité tous les jours, c’est à cause du peu qu’il reste pour l’une des sorties les plus importantes de 2022 : Elden Ring, qui atteint PC, PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One le 25 février. A cette occasion, le titre combine les mécaniques habituelles de la saga avec l’exploration d’un monde ouvert immense dans lequel ne manquent pas de donjons, de redoutables boss finaux ou de multiples secrets à trouver. Dans le lien suivant, vous pouvez lire nos impressions après avoir testé la version bêta.

