Pacificatrice : Jennifer Holland partage le processus de création qui l’a amenée à être Emilia Harcourt

Peacemaker, la série tant attendue de James Gunn qui a été créée le 13 janvier sur HBO MAX, met en vedette Jennifer Holland dans le rôle d’Emilia Harcourt, l’une des principales protagonistes. Récemment, l’actrice américaine a réfléchi à la fois sur l’évolution de sa carrière, et sur son rôle dans la série en question. En tête de cette actualité, vous pouvez le voir en action dans l’une des ouvertures les plus folles de 2022.

De la gymnastique artistique à être Emilia Harcourt

Holland dit qu’il n’est pas clair sur ce à quoi son intérêt pour la profession était dû, une étape qui faisait partie de « beaucoup de choses au cours » de sa vie, et qui était probablement motivée par le désir de faire « quelque chose que personne n’avait fait avant » ni dans son environnement, ni dans sa famille. Un autre élément qui ressort est « le sentiment de gratification instantanée » que j’ai ressenti lorsque j’ai fait de la gymnastique artistique.

Concernant le fait de travailler en jouant Emilia Hartcour, l’actrice explique que c’était « un défi » de se mettre à nouveau dans le skin du personnage, compte tenu que la grande différence entre son rôle dans The Suicide Squad et celui qu’elle joue dans James Série Gunn. Il déclare également que l’Emilia Harcourt que nous connaissons dans les bandes dessinées ou le film « n’est pas une personne aussi forte » qu’elle l’est dans Peacemaker,

Pacificateur, maintenant disponible

La première saison, qui est déjà disponible sur HBO MAX et se concentre sur les origines du personnage charismatique et son combat inlassable pour la paix, se compose de 8 épisodes. John Cena joue le protagoniste, tandis que la susmentionnée Jennifer Holland fait de même avec Emilia Harcourt, que nous avons rencontrée dans The Suicide Squad (2021).

Quant au casting, la série a des noms propres tels que Robert Patrick (Auggie Smith), Freddie Stroma (Adrian Chase), Cristopher Heyerdahl (Captain Locke), Nhut Le (Judomaster), Lochlyn Munro (Larry Fitzgibbon), Annie Chang (Sophie Song), Alison Araya (Amber), Elizabeth Faith Ludlow (Keeya), Rizwan Manji (Jamil), Lenny Jacobson (Evan), Stephen Blackehart, Phillipe Collins et Nicholas Dohy, entre autres.

Peacemaker est disponible dans le catalogue HBO MAX. La plate-forme est compatible avec Smart TV, les appareils mobiles et les consoles.

source | Collisionneur