Dying Light 2: Stay Human Détails Mode coopératif; progrès partagés et plus

Dying Light 2 : Stay Human arrive à grands pas ; Le lancement aura lieu le 4 février sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One et Techland continue de proposer des détails sur ce qui nous attend. À cette occasion, il s’agit du mode coopératif, l’une des fonctionnalités les plus importantes que nous avons déjà vues dans le premier opus. L’étude polonaise a confirmé que nous pourrons profiter de pratiquement toute l’aventure en compagnie d’autres joueurs.

Les responsables du titre ont précisé que la première chose que nous trouverons sera un prologue que nous devrons jouer seul, mais dès que nous l’aurons terminé, nous pourrons entrer dans le jeu coopératif. En ce qui concerne le fonctionnement de la progression partagée, il y a un détail important à garder à l’esprit : comme expliqué à Game Rant, seul l’hôte progressera dans son monde (histoire, missions), alors que dans le cas des invités cela se limitera à l’évolution du personnage. Enfin, en ce qui concerne les décisions, une période de vote sera ouverte pour que les joueurs choisissent leur option préférée.

Une suite ambitieuse

Près de 7 ans se sont écoulés depuis la création du premier opus ; C’était en 2015 lorsque Techland nous a surpris avec une vision particulière de l’holocauste des zombies sous la forme d’un bac à sable d’action avec des mécanismes de parkour. A cette occasion, la deuxième partie nous emmènera dans la ville de Villedor et le titre aura une charge narrative puissante, dans laquelle les décisions du joueur ne manqueront pas, entre autres éléments RPG. Dans notre avance, vous pouvez connaître nos premières impressions après l’avoir essayé.

Dying Light 2 : Stay Human sortira le 4 février sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. La version Nintendo Switch arrivera (via le cloud) dans le courant de 2022. C’est parce qu’elle a été retardée ; Techland a besoin d’au moins six mois supplémentaires pour y travailler.

source | Dying Light 2 : Restez humain ; via GameRant