Le skin Fortnite x League of Legends: Vi Arcane est maintenant disponible

Avec le changement de magasin du 23 janvier 2022 à 01h00 CET, le skin Arcane et League of Legends Vi Arcane précédemment divulgué est enfin arrivé dans le magasin Fortnite Battle Royale. Ce nouveau skin de magasin appartient à la saison 1 du chapitre 3 de Fortnite. Dans cette actualité, nous vous expliquons son prix, son contenu et comment obtenir Vi dans Fortnite :

Comment obtenir le skin Vi Arcane dans Fortnite

Annonce officielle de Vi Arcane dans Fortnite

Comme nous l’avons mentionné dans le paragraphe d’introduction de cette actualité, tous les objets Vi Arcane sont arrivés dans la boutique Fortnite Battle Royale le 23 janvier. C’est un skin de magasin qui doit être acheté avec paVos, la monnaie virtuelle de Fortnite. Au moment de la rédaction, tous ces articles apparaissent dans la section « Vi Arcane » du magasin. De plus, pour fêter son lancement, il n’est pas venu seul ; Jinx Arcane est également de retour.

Tous les articles Vi Arcane se trouvent dans la section « Vi Arcane » de la boutique

Quels sont tous les objets Vi Arcane dans Fortnite ?

Ce sont tous les objets Vi Arcane de Fortnite, ainsi que leurs prix en V-Bucks. Comme d’habitude, nous pouvons acheter tous ces objets dans le même lot, ou individuellement :

Bundle Vi Arcane (comprend le skin Vi Arcane, l’accessoire de randonnée Memories of Zaun, l’outil de récolte Piltover Keeper’s Hammer, l’emote Boxing Practice et l’écran de chargement Best of Piltover) : 1 800 V-Bucks

Accessoire sac à dos Skin Vi Arcane + Zaun Memories : 1 500 paVos

Piltover Guardian Hammer Harvesting Tool : 800 V-Bucks

Geste d’entraînement de boxe : 200 paVos

Un regard plus attentif sur le skin Vi Arcane

Comme c’est souvent le cas avec ces types de lots, l’écran de chargement Best of Piltover est exclusif au lot de tous les éléments. Autrement dit, il est impossible de l’acheter séparément.

Écran de chargement « Le meilleur de Piltover »

Comme toujours lorsque nous publions une actualité de ce type, nous vous laissons plusieurs éléments dont vous devez tenir compte :

Ces articles sont achetés avec paVos, une monnaie virtuelle que nous achetons avec de l’argent réel. Le taux de change actuel est de 7,99 € pour 1 000 paVos.

Ces objets resteront pendant un temps limité dans la boutique Fortnite Battle Royale. Il est possible qu’ils reviennent au magasin plus tard, bien que personne ne sache quand.

Nous pouvons utiliser ces objets sans problème dans tous les modes de jeu de Fortnite : Battle Royale, Creative et Save the World.

Tous ces articles sont skins; ils n’affectent pas le gameplay d’une autre manière que d’être des mods visuels.

Sources : Epic Games, Fortnite Battle Royale, propre élaboration