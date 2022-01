Halo Infinite : la saison 2 vous permettra de gagner des crédits dans le Battle Pass

Halo Infinite est un titre en constante évolution, notamment en ce qui concerne le mode multijoueur. Et l’étude qui en est responsable, 343 Industries, continue de répondre aux demandes de la communauté. A cette occasion, l’actualité se concentre sur la saison 2, qui débutera en mai et apportera avec elle une amélioration importante : elle permettra aux joueurs d’obtenir des crédits en progressant dans le Battle Pass, chose qui n’est pas possible aujourd’hui. Cela a été confirmé par Jerry Hook via Twitter.

Grâce à vos commentaires continus, nous sommes heureux de confirmer que les crédits pourront être gagnés dans le Battle Pass de la saison 2. Cela signifie que vous pourrez gagner des crédits dans le cadre de votre progression Halo Infinite. Nous aurons plus à partager à ce sujet à mesure que nous nous rapprochons de la saison 2. – jerry crochet (@hookscourt) 22 janvier 2022

« Grâce à vos commentaires, nous sommes heureux de confirmer que vous pourrez gagner des crédits dans le Battle Pass de la saison 2 », a déclaré Hook, tout en s’assurant qu’ils partageront bientôt de nouveaux détails sur la deuxième saison.

Halo Infinite : feuille de route pour 2022

343 Industries a de nombreux plans pour le jeu, qui continuera d’être mis à jour et recevra de nouveaux contenus dans les mois à venir. Le mode coopératif tant attendu pour la campagne arrivera en mai prochain, coïncidant avec la première de la deuxième saison. 3 mois plus tard, en août, le mode Forge devrait être lancé dans le cadre du troisième. En marge, de nouveaux articles en vente dans le magasin seront bientôt inclus, sans rapport avec d’autres forfaits et que les utilisateurs pourront acheter librement.

Le retour du Master Chief

L’engagement envers le monde ouvert de 343 Industries est l’une des principales nouveautés apportées par Halo Infinite, l’une des versions les plus importantes dans lesquelles Microsoft a joué ces dernières années. Dans notre analyse (9 sur 10), nous soulignons « le retour aux origines sur le plan jouable, visuel et musical », l’intelligence artificielle ennemie et le combat contre les Covenants, entre autres aspects.

Disponible sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One, Halo Infinite fait partie du catalogue Xbox Game Pass et le mode multijoueur est gratuit grâce à son format free to play.

source | Jerry Crochet; via Windows Central