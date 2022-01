Syberia : The World Before met fin à votre attente ; date de sortie confirmée

Syberia: The World Before est le quatrième volet de la légendaire saga d’aventures graphiques. Son développement a dû faire face à quelques obstacles et le lancement a été fait pour mendier à plusieurs reprises, même si l’on peut enfin dire que l’attente est sur le point de se terminer : ce sera le 18 mars prochain lorsque le titre débarquera sur PC. Plus tard, vers 2022, il fera de même sur consoles (il n’a pas encore été précisé lesquelles il atteindra). De plus, il a également été confirmé que la bande originale sera bientôt disponible sur vinyle.

Microids a commenté que le dernier retard (le lancement était prévu pour décembre dernier) a permis au studio d’acquérir la confiance nécessaire pour « pouvoir offrir le titre que les joueurs méritent » qui l’attendent, puisque l’objectif principal a toujours été « de rendre un bel hommage aux aventures de Kate Walter, revisitées par Benoit Sokal ».

Le retour d’une saga mythique

Syberia a fait ses débuts en 2022 et est automatiquement devenu une aventure graphique très populaire parmi les fans du genre. Quelques années plus tard, le troisième épisode est arrivé, et plus tard, nous avons dû attendre jusqu’à 13 ans pour profiter du troisième. Maintenant, dans seulement 2 mois, nous connaîtrons la dernière grande aventure que la franchise a préparée.

Dana Roze et Kate Walker seront les protagonistes d’une odyssée à travers plusieurs continents, dans laquelle le voyage dans le temps sera un élément clé de l’histoire. L’éditeur assure que l’on va vivre une expérience traditionnelle, à laquelle ne manqueront pas de beaux paysages, une intrigue pleine de mystères et des mécaniques classiques fidèles aux origines de la franchise. De plus, la bande originale est fournie par Inon Zur, qui a déjà marqué de son empreinte des œuvres telles que Fallout, Dragon Age et Prince of Persia, entre autres.

Syberia : The World Before sera mis en vente le 18 mars sur PC. En ce qui concerne les versions console, Microids prévoit de les publier en 2022, bien qu’elles n’aient pas encore de date de sortie.

Source : Microïdes ; via Gematsu