Elden Ring nous présente l’une des bêtes qui nous attendent dans leurs forêts

Elden Ring est, sans aucun doute, l’une des sorties les plus attendues de ces dernières années. Le titre ambitieux fait ses débuts le 25 février sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One. Au cours des semaines précédant sa première, nous n’avons pas cessé d’apprendre de nouveaux détails sur son monde, ses ennemis et ses mécanismes. Et à cette occasion, nous vous présentons l’une des créatures que nous devrons affronter en explorant les forêts denses de son monde : un ours géant au visage renfrogné. Ensuite, nous vous laissons le tweet dans lequel le compte officiel du jeu a montré son apparence menaçante.

Elden Ring, le grand pari de From Software

Le studio japonais, dirigé par Hidetaka Miyazaki, jouit d’une grande notoriété dans l’industrie depuis plusieurs années. Demon’s Souls a ouvert la saison et Dark Souls a fait de la franchise un véritable phénomène de masse. En cours de route, plusieurs suites et titres tels que Bloodborne, Sekiro : Shadows Die Twice… et Elden Ring, qui fait déjà partie des jeux les plus recherchés par les utilisateurs de Steam. Le projet semble très ambitieux et Bandai Namco en est conscient ; il espère vendre 4 millions d’exemplaires au cours de son premier mois.

Chez FreeGameTips nous avons eu l’occasion de profiter de sa bêta pendant plusieurs heures. A défaut de savoir tout ce qu’il offre, nos conclusions ont été les suivantes : « Reste à savoir, entre autres, dans quelle mesure le cycle jour-nuit est utilisé, quelle complexité offrent les zones les plus avancées ou si la main de George est perceptible. RR Martin dans un récit qui, pour le moment, offre à peine un demi-coup de pinceau de contexte d’intrigue. Mais le premier pas a été fait du bon pied. Maintenant, il faut attendre encore un peu pour les prochains ».

Elden Ring sera mis en vente le 25 février prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One.

