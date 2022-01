Garfield de retour dans le jeu vidéo : Microids confirme 3 nouveaux projets en cours

Garfield, l’incontournable chat orange que nous avons apprécié tant de fois depuis sa naissance en 1978, jouera dans 3 nouveaux jeux vidéo à l’avenir. Cela a été confirmé par Microids et Viacom CBS Consumer Products, la société qui détient ses droits et qui travaille déjà à produire jusqu’à 3 nouveaux projets basés sur le personnage emblématique.

Le directeur éditorial de Microids, Alain Milly, a commenté dans un bref communiqué : « Nous sommes ravis de ce nouvel accord avec Viacom CBS Products Products. Garfield est une propriété intellectuelle familière et reconnue, qui s’intègre parfaitement dans notre portefeuille de franchises pour tous publics ». Pour le moment, aucun détail n’a été partagé sur l’un des 3 jeux en question. Bien sûr, le site officiel de Microids fait référence à de « nouvelles aventures », dont nous aurons plus d’informations prochainement.

Garfield, un chat avec beaucoup d’histoire

Il n’est pas facile de trouver quelqu’un qui ne connaisse pas ce chat à la fourrure orange et aux rayures noires, indubitable pour son amour des lasagnes, du sommeil et de son sens de l’humour particulier. Garfield est avec nous depuis plus de 40 ans ; Il a été créé par Jim Davis en 1978 et depuis lors, nous l’avons vu à plusieurs reprises dans différents espaces : dessins animés, séries et films et, bien sûr, jeux vidéo.

Garfield le chat a joué dans plusieurs titres d’affilée entre les années 80 et 90 pour PC et consoles de l’époque, bien que ces derniers temps, il n’ait pas été trop actif. Garfield Kart: Furious Racing était le dernier titre à le mettre en vedette, ainsi que d’autres personnages emblématiques comme Harry, Squeak et Jon Arbukle, entre autres. Maintenant, 4 ans plus tard, nous savons déjà que nous apprécierons à nouveau le personnage mythique à l’avenir ; nous avons juste besoin de savoir quand et comment nous allons le faire.

source | microïdes ; via Gematsu