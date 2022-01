Mario Kart : que demande-t-on à un futur nouvel opus ?

Cette année 2014 est bien révolue, l’année où Mario Kart 8 a débarqué sur Wii U sans la réponse commerciale à laquelle la saga nous a habitués en raison de ses ventes impressionnantes. Qui allait nous dire maintenant, au milieu de 2022, que sa réédition pour Nintendo Switch peu après la première de la console hybride allait devenir le jeu vidéo le plus réussi de la série et, en même temps, celui qui est resté dans le jeu le plus longtemps du marché sans en être soulagé.

C’est pourquoi le public se demande ce qu’il advient de Mario Kart. Pourquoi presque huit ans se sont écoulés et nous n’avons pas un éventuel Mario Kart 9 ou quoi qu’il finisse par s’appeler sur l’étagère, étant donné que Mario Kart Tour (2019, iOS/Android) a introduit une série d’éléments vraiment intéressants en termes de design ou de conception d’un futur volet de la saga.

Mario Kart 8 Deluxe s’est vendu à plus de 38,74 millions d’unités ; le plus abouti de la saga.

De FreeGameTips, nous traçons une série d’idées basées sur ce que nous considérons comme logique et plausible après avoir analysé l’état du genre et de l’industrie : les tendances, les étapes naturelles qui peuvent diriger le nom de Mario Kart là où il se sent le plus à l’aise : l’excellence.

Saisons et classements : un jeu vivant

Si nous devions choisir un seul jeu vidéo équivalent à Mario Kart à examiner pour sa gestion de contenu, ce serait Crash Team Racing Nitro-Fueled. Toys for Bob a fait un travail mémorable de mise en page des coupes du circuit (plus de nouveaux personnages, du contenu cosmétique…) après le lancement. Depuis près de deux ans avec du nouveau contenu totalement gratuit. C’est un modèle à imiter, même si Nintendo peut le renverser et proposer ces contenus payants supplémentaires.

Le fait est que les saisons fonctionnent, elles génèrent une envie de revenir sur le titre de manière récurrente et de profiter du contenu déjà existant. Mario Kart Tour le dit ainsi : choisissez une série de circuits et créez des mini-saisons de quatorze jours. En fonction de la position finale dans des groupes d’une quinzaine de joueurs de même niveau, nous montons ou descendons dans le classement. Pour cela, nous jouons toujours avec des gens de notre niveau. La clé est que dans le nouveau Mario Kart, ce serait aussi avec des courses en direct et pas seulement des fantômes de temps contre la montre. Les deux options ont beaucoup de sens dans un jeu de course.

Quêtes et défis quotidiens

Tout le monde ne veut pas ou n’aime pas jouer en mode multijoueur, mais se battre contre soi-même. Mario Kart DS (2005, Nintendo DS) était en avance sur son temps, avec un mode combat brillant et un mode mission qui reste unique dans la licence : défis de vitesse individuels, collecte d’objets, compétences de conduite et même courses contre de gros boss finaux. Ramener cela évolué, avec des défis quotidiens qui offrent des récompenses (nous proposons une monnaie fictive avec laquelle acheter des articles skins ou des pièces de véhicules dans un magasin interne), peut être le crochet parfait pour nous de jouer chaque semaine. Quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec Super Smash Bros. Ultimate et les esprits.

Personnalisation avancée, boutique et articles spéciaux (pas de micropaiements !)

Il y a ceux qui demandent le retour d’objets uniques pour chaque personnage, comme cela s’est produit dans Mario Kart : Double Dash !! (GCN, 2003). Nous pensons que ce qui est vraiment intéressant, c’est que chaque joueur (quel que soit le personnage sélectionné) peut acheter des objets spéciaux pendant un certain temps dans un magasin interne. Limiter la quantité de ces objets spéciaux (banane géante, Chomp Chains…) pour chaque joueur donnerait une touche différenciatrice à la stratégie, puisque tous les coureurs auraient le casting classique plus cet autre objet spécial et exclusif. L’équilibre serait essentiel à cet égard. De la même manière, la personnalisation cosmétique des personnages et de la voiture est incontournable à l’ère actuelle.

La personnalisation doit être portée à un nouveau niveau. Un système de mise à niveau des pièces de véhicules ?

Des emotes aux autocollants en passant par les vêtements (casquettes, couleurs de costume…). Encore une fois, Mario Kart Tour est un exemple parfait pour comprendre cela ; même si dans le jeu mobile le business model gâche le plaisir car tout est axé sur le free-to-play et, d’une certaine manière, le pay-to-win. Un titre plein tarif devrait éviter ces pratiques.

Scénarios modifiables et météo dynamique

Comme l’ont fait par le passé des références dans le genre du pilotage arcade comme Sonic & All-Stars Racing Transformed (2012), l’une des demandes les plus récurrentes est de faire de chaque circuit un environnement destructible et dynamique. Dans Mario Kart 8 Deluxe, nous avions une approche avec la disposition Animal Crossing, qui avait quatre variantes selon les saisons ; mais il est temps d’aller plus loin, comme on l’a timidement vu dans certains circuits de la saga où l’eau changeait de niveau à chaque tour.

Environnements dynamiques, présent et futur de nombreux jeux vidéo.

Imaginons un circuit qui change vraiment à chaque tour autour de la ligne d’arrivée, non seulement dans l’esthétique, mais aussi dans ses implications sur le plan strictement jouable. Car cela donnerait du dynamisme, jamais mieux dit, au gameplay. Un point imprévisible qui nous ferait tirer le meilleur parti de nos compétences de conduite. Des tempêtes qui vont et viennent aux éléments qui tombent et déforment drastiquement la scène pendant le reste de la course. Tout cela sans parler de l’utilisation de pneumatiques plus ou moins préparés aux conditions humides, qui vont au-delà du simple cosmétique ou de leurs statistiques de vitesse et d’effet : la stabilité.

Une vraie campagne : au-delà des courses sur circuit

Concevoir une campagne dans le style de Crash Team Racing ou Diddy Kong Racing pour Mario Kart est quelque chose qui est demandé depuis de nombreuses années, mais à l’heure actuelle, nous pensons que Nintendo et la saga elle-même sont à un point de maturité et commercial support — qui leur permet de reprendre le concept et d’aborder l’idée d’un mode histoire vraiment riche et complet, comme nous l’avons déjà vu dans des œuvres comme Splatoon et Splatoon 2, qui ont profité du gameplay de leurs jeux pour construire une campagne mode qui était, par essence, un jeu de plateforme en trois dimensions.

Dans Mario Kart, les mécanismes peuvent être utilisés de plusieurs façons ; il n’y a aucune raison de se limiter à un mode mission. Passer par un environnement plus ouvert pour passer des tests de compétence, collecter des éléments de l’environnement dans un temps donné et résoudre progressivement une campagne ne sont que quelques-unes des idées qui viennent à l’esprit. Parce que l’imagination est la limite. Si nous avons vu des itinéraires terrestres, maritimes et aériens, pourquoi ne pas concevoir des scénarios ouverts sous forme de niveaux pendant que nous sommes dans la voiture.

Quelques réflexions finales : nous voulons une bonne infrastructure en ligne

Nous ne savons pas quand ni sur quelle plateforme sortira le prochain Mario Kart, mais il y a des aspects qui doivent être améliorés en termes d’infrastructure en ligne. La plupart des utilisateurs apprécient les jeux multijoueurs sur Wi-Fi, sans connexion par câble, et parfois c’est assez dramatique dans la plupart des jeux vidéo Nintendo Switch. La communauté mérite une bonne connexion, un bon matchmaking et à son tour une bonne conception des classements en ligne, des paramètres pour créer des tournois, nous diffuser en mode spectateur et partager ce contenu avec le monde. Mario Kart a des millions de fans ; certains plus compétitifs et d’autres moins. Si Nintendo parvient à répondre à tout ce public, nous parlons sûrement d’un titre capable de durer plus de cinq ans sur le marché. Pour cela, deux choses sont nécessaires : une bonne infrastructure réseau et un support constant pour les mises à jour, les nouveaux contenus et les incitations à revenir.

Mario Kart est plus vivant que jamais, maintenant il va falloir patienter un peu plus jusqu’à son nouvel opus.