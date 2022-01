Xbox Game Pass : 8 JRPG incontournables pour les amateurs de jeux de rôle japonais

L’une des promesses de Phil Spencer l’année dernière 2020 n’était autre que de renforcer la présence des jeux vidéo japonais sur Xbox Game Pass lors de la génération de consoles récemment démarrée. Le Japon est synonyme de RPG et, au vu des faits, il est indéniable que le service phare de Microsoft sur consoles Xbox One, Xbox Series, PC et appareils mobiles (cloud) consacre petit à petit un catalogue JRPG attractif ; tour par tour ou action en direct.

Parce que l’inclusion de noms comme Yakuza, Nier, Dragon Quest, Kingdom Hearts ou Final Fantasy dans l’équation semblait inévitable pour cette tâche ; tout cela sans compter les représentants d’autres genres tels que Dragon Ball FighterZ ou la saga classique Yakuza, plus axée sur l’action en temps réel. A défaut de savoir si des rêves récurrents se réalisent dans un futur proche, comme le soutien d’Atlus dans des sagas comme Persona, la situation actuelle nous permet de faire cette recommandation de 10 super JRPG dont vous pourrez profiter en 2022 sur Xbox Game Pass.

Dragon Quest XI S : Échos d’un passé perdu

Nous ne sommes pas ébranlés en disant que Dragon Quest XI est l’un des meilleurs JPRG des vingt dernières années et, par conséquent, également l’un des grands représentants de la saga Yuji Horii. Il est difficile de rester fidèle à un style classique vieux de plus de trente ans tout en ajoutant des améliorations, des modernisations et des détails de qualité de vie qui font de ce travail un incontournable absolu. Son histoire, ses personnages, son système de combat, son système de progression, son style artistique. En quelques mots : un jeu exceptionnel. Dragon Quest XI S : Echoes of a Lost Past est l’édition définitive du jeu ; avec une histoire élargie et plusieurs changements qui rendent l’expérience encore meilleure. Un bijou.

Dragon Quest XI S : Échos d’un passé perdu

Yakuza comme un dragon

Lorsque nous avons appris que Ryū ga Gotoku Studio avait pris la décision de transformer la série Yakuza en un JRPG au tour par tour, beaucoup d’entre nous ont été quelque peu surpris. C’est toujours le septième épisode de la série; mais cette fois une nouvelle étape commence. Non seulement parce que nous avons un nouveau protagoniste dans le même univers, Ichiban Kasuga, mais parce que beaucoup d’autres choses changent. Une histoire basée sur la quête personnelle, celle de se racheter après 18 ans de prison à cause d’un ancien patron. Une bonne histoire avec un système de combat amusant, addictif et, pourquoi ne pas le dire, aussi assez classique. L’un des meilleurs jeux vidéo de 2020 et un bon moyen de débuter dans la saga (le reste des épisodes est également sur Xbox Game Pass).

Yakuza comme un dragon

lien écarlate

Lors de son annonce à l’occasion de la présentation de la Xbox Series X, nous étions nombreux à avoir été surpris d’apprendre que Bandai Namco allait miser sur une nouvelle saga de jeu de rôle et d’action dans le plus pur style anime en dehors de la saga Tales of, et la vérité est que Scarlet Nexus s’est très bien passé. Deux personnages sélectionnables avec deux histoires parallèles – vous pouvez choisir laquelle jouer en premier – et un système de combat qui est sûrement la plus grande contribution du jeu. Artistiquement, c’est incroyable, ça commence assez fort et c’est linéaire dans sa conception ; Ce qui n’est pas trop positif, mais ce n’est pas non plus un frein : il a des donjons bien pensés, en particulier sur le tronçon, et des combats de boss finaux à couper le souffle. Une surprise, croyez-nous.

lien écarlate

NieR Automata: Devenez comme Dieux Edition

Si Dragon Quest XI est l’un des meilleurs JRPG au tour par tour de ces derniers temps, dans cet écrit, nous pensons que NieR Automata est l’une des plus excellentes œuvres d’action au pays du soleil levant. Parce que le titre de Yoko Taro est en fait plusieurs genres en un ; mais c’est surtout un titre inoubliable, avec des personnages uniques et un style qui se voit, s’entend et se sent aux commandes. Square Enix et Platinum Games ont réalisé quelque chose de difficile à répéter, qui, heureusement, le passage du temps et le bouche à oreille ont ratifié ce que peu de gens croyaient au départ. Son système de combat, l’écriture de son histoire, son contenu optionnel… sa fin E. Petit plus à ajouter.

NieR Automata: Devenez comme Dieux Edition

Voyageur octopathe

Octopath Traveler est un titre à part, qui génère des avis très polarisés, sa recommandation est donc totale afin que nous puissions avoir un avis empirique. Square Enix a opté pour une aventure RPG très classique, très longue (peut-être trop longue), qui rend hommage aux grands représentants du genre JRPG au tour par tour 32 bits. La meilleure chose est son système de progression et son système de combat brillant ; même si sa structure narrative et la conception de certains donjons l’empêchent d’atteindre l’excellence.

Voyageur octopathe

Code Veine

Bandai Namco s’est contenté du notable avec ce Code Vein, dont la présence sur Xbox Game Pass a été formidable. Bien que sa distribution principale de personnages et les grandes options de personnalisation qu’il offre méritent d’être mentionnées, son engagement envers le format soulslike n’a rien ajouté au genre. Cela vaut la peine de jouer pour son système de classe intéressant, son style artistique brillant et ses mécanismes assez bien implémentés; mais assurément cet ouvrage est le moins exalté de tous ceux que nous réunissons dans cette liste. Son histoire n’a pas réussi à nous captiver et cela l’a empêché d’exploiter tout son potentiel.

Code Veine

Final Fantasy X/X-2 HD remastérisé

On ne le présente plus, on se limitera donc à dire que le dixième épisode numéroté de la saga Final Fantasy fait partie des cinq meilleurs épisodes de la licence ; pour certains Top-3. L’impact qu’il a eu à l’époque a été total, et cette version remasterisée avec les deux épisodes montrant leur meilleur visage se traduit par un package essentiel, avec des dizaines d’heures d’aventure. Avec la possibilité d’écouter la bande originale d’Uematsu, à quel point son système de combat a résisté à l’épreuve du temps, l’histoire qui nous est racontée… Tidus et Yuna font partie de notre mémoire, une mémoire indélébile que nous pouvons revivre une fois de plus du Xbox Game Pass et avec la possibilité de les lire en résolution 4K sur Xbox One X et Xbox Series X. Les meilleures versions d’un incontournable.

Final Fantasy X/X-2 HD remastérisé

Final Fantasy XII L’âge du zodiaque

Une remasterisation plus que soignée du dernier Final Fantasy avant l’ère HD. Final Fantasy XII The Zodiac Age est une excellente remasterisation pour un grand JRPG; sûrement l’un des moins reconnus. Pouvoir y jouer à 60 FPS sur Xbox One X et Xbox Series est un point supplémentaire. Pour le reste, un titre très particulier et différent de ce à quoi nous étions habitués dans les épisodes précédents, puisque les virages d’une vie se mêlent à de l’action réelle, à l’automatisation des attaques et à la liberté de se déplacer au combat. Ce n’est peut-être pas le meilleur de la saga, mais il y a de grands moments. Mal compris? Qui sait. Vous pouvez le vérifier par vous-même.