Among Us partage sa feuille de route pour 2022 : nouvelle carte, listes d’amis, d’invités et plus

Among Us, le jeu vidéo multijoueur populaire d’InnerSloth, est toujours au top de sa forme en tant que titre incontournable pour de nombreux joueurs fans de jeux de société. À tel point que ses créateurs n’ont cessé de travailler depuis son lancement initial et sa viralisation ultérieure au milieu d’une pandémie pour proposer de nouveaux contenus sous forme de mises à jour gratuites. Et ce 2022 ne le sera pas moins, puisqu’ils viennent de partager une feuille de route avec de nombreuses nouveautés comme l’arrivée de la cinquième carte, des listes d’amis, de nouvelles collaborations et des mécaniques inédites, entre autres.

Among Us : principales nouveautés pour 2022

Cela a été publié par InnerSloth via son site officiel, garantissant que les listes d’amis seront l’une de ses priorités pour cette année : « Notre principale priorité pour le moment est une liste d’amis et l’amélioration de la qualité de vie. » Mais il y a beaucoup plus; et c’est que l’arrivée de la cinquième carte souhaitée est presque là, bien qu’il n’y ait toujours pas de date de sortie. En revanche, l’arrivée de nouveaux rôles dans le jeu est prévue, tant pour les imposteurs que pour les membres d’équipage, offrant ainsi des mécaniques inédites.

En ce sens, ses créateurs mentionnent le concept « Hide’n’Seek », bien que pour l’instant ils n’aient pas précisé à quoi ils se réfèrent exactement ; peut-être un nouveau mode de jeu ? D’autre part, les soi-disant Cosmicubes ou forfaits spéciaux avec un contenu esthétique continueront d’être ajoutés. De plus, ils espèrent proposer de nouvelles collaborations avec des sociétés tierces, en ajoutant des apparitions de personnages d’autres franchises, comme cela a été fait auparavant.

Rappelons que de nouvelles apparitions basées sur la saga de films d’horreur Scream arriveront bientôt, avec la possibilité de déguiser nos personnages dans le jeu avec les vêtements de Ghostface lui-même, tous disponibles entièrement gratuitement. Among Us est maintenant disponible pour les consoles PC, PlayStation et Xbox, Nintendo Switch et mobiles iOS et Android.

source | InnerSloth