Hellblade 2 est montré dans de nouvelles images photoréalistes

Hellblade Senua's Sacrifice (PS4)

Une expérience inoubliable grâce à un scénario et une atmosphère uniques ! Des combats intenses – Combattez de nombreux ennemis, exécutez des combos et maitrisez l’art du combat à l’épée. Une approche rare du thème des maladies mentales – Créé en collaboration avec des chercheurs en neurosciences et des personnes atteintes de psychose. Récompensé par de nombreux prix – 5 BAFTA (dont Meilleur jeu et Meilleur Son). Inclus un documentaire sur la conception et les origines du jeu