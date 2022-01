Quelles sagas abandonnées d’Activision pourraient récupérer Microsoft ?

Xbox a été renforcée de toutes les manières après l’achat d’Activision Blizzard. Les responsables de Call of Duty, World of Warcraft et Diablo rejoindront ceux de Redmond une fois l’acquisition finalisée, prévue pour l’exercice 2023. Phil Spencer a affirmé avoir pris connaissance de la liste des propriétés intellectuelles avec lesquelles elle sera faite. Nous vous disons quelles sagas classiques d’Activision choisissent d’être relancées sous le manteau de Microsoft.

HeXen

Bien avant Call of Duty: Warzone, Raven Software était l’un des muscles d’Activision lorsqu’il s’agissait de générer des tireurs de qualité. En 1995, nous avons vu l’arrivée de HeXen, un jeu de tir à la première personne qui suivait les éléments construits sur Heretic, une autre des grandes œuvres du studio. En 1996 sont sortis Hexen: Deathkings of the Dark Citadel et Heretic: Shadow of the Serpent Riders. Un an plus tard, en 1997, ils publient Hexen II, pour clôturer en 1998 avec Heretic II. Les capacités du studio ont été testées dans un univers de sorcellerie et de magie.

Singularité

Le parcours de Raven Software les a également menés à travers d’autres projets ponctuels. Singularity est quelque chose d’encore plus spécial : c’était la dernière adresse IP de l’étude avant d’entrer pleinement en tant qu’équipe de support dans la franchise Call of Duty. Nous ne sommes pas exactement face à une saga, mais nous aimerions qu’ils continuent l’univers construit. Même si les bases étaient celles d’un FPS moderne au milieu des années 2010, les joueurs disposaient du DMT (Temporal Manipulation Device). Avec lui, vous pouviez modifier l’âge des objets et des ennemis, cela avait même un effet sur le développement du scénario. Le titre avait tellement de personnalité qu’il méritait une suite avec toutes les cartes.

Quête du roi

King’s Quest va de pair avec Roberta Williams. Le designer a popularisé l’une des marques qui ont transcendé le logo Sierra. Pas moins de huit livraisons entre les années 1984 et 1998, sans compter l’origine de ces aventures graphiques, avec Wizard and the Princess en 1980. On y faisait partie des aventures du roi Graham et de la famille royale. Réclamer le trône était l’une des maximes à suivre dans la plupart des tranches, bien qu’il n’y ait pas toujours joué. La franchise a reçu un redémarrage en 2015, cette fois aux mains de The Odd Gentlemen avec l’édition Activision. Le format épisodique a suivi la tendance d’autres studios à l’époque, comme les œuvres de Telltale Games.

ÉCRASER

En termes de tireurs tactiques (en particulier ceux de nature policière), il existe un nom important : SWAT. Le classique de Sierra, dont le quatrième (et dernier opus) a été développé par Irrational Games, est l’une des sagas les plus demandées par les fans du genre. L’apparition de noms comme Ready or Not le marque comme le successeur spirituel de la marque, mais maintenant Microsoft a la possibilité d’en créer un. Nous parlons d’un jeu où sauver des vies, avoir un peloton coordonné et rester attentif aux situations courantes d’une force de police d’élite sont récompensés.

Les Vikings perdus

The Lost Vikings représente l’une des premières étapes de Sylicon & Synpase en 1995, qui deviendra plus tard nul autre que Blizzard Entertainment. Cette aventure mêlait des plates-formes à de petites énigmes qui se complexifiaient au fil des heures. Erik, Baleog et Olaf ont uni leurs forces pour survivre. Il a reçu une suite en 1997, point final de sa carrière.

