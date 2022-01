Jeux gratuits et vente ce week-end : Relicta, Yu-Gi-Oh et plus

Nouveau week-end, nouvelle grille d’opportunités pour découvrir d’autres jeux. On vous dit tout ce qui sera mis à votre disposition sur les principales plateformes les 21 et 23 janvier. Que vous soyez sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ou PC, les entreprises proposent de succulentes promotions avant de clôturer la semaine.

Yu-Gi-Oh! Master Duel pour PlayStation, Xbox et PC

La célèbre licence de Konami débarque par surprise sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (prochainement sur Nintendo Switch, Android et iOS). Ce jeu gratuit vous permet de collecter plus de 10 000 cartes couvrant plus de 20 ans d’histoire de Yu-Gi-Oh. Master Duel ne nécessite aucun paiement pour jouer (microtransactions à l’intérieur); il sera disponible pour toujours sur les plateformes où il est arrivé.

relique pour pc

Epic Games Store continue de célébrer sa promotion hebdomadaire de jeux gratuits. Cette fois, c’est Relicta, disponible jusqu’au 27 janvier à 17h00 (CET). Une fois que vous l’aurez utilisé, il restera lié à votre profil dans le client pour toujours.

Jeux d’abonnement

Xbox Free Game Days (nécessite Xbox Live Gold)

Yakuza 3

offres hebdomadaires

Playstation

Xbox

PC (vapeur)

Changer