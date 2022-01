Chronicles of 2 Heroes : sauvez le Japon féodal dans la nouvelle metroidvania 16 bits

Chronicles of 2 Heroes est un nouveau jeu de plateforme d’action avec des touches de metroidvania du studio de développement italien Infinity Experience avec l’éditeur Catness Games, un jeu vidéo dans le plus pur style de l’ère 16 bits qui prévoit de lancer très prochainement sa campagne Kickstarter. tôt. Cela a été annoncé par les responsables, permettant à la fois la page Kickstarter et le fichier Steam, en plus de partager les premiers détails du titre et des captures d’écran. Ce nouveau jeu vidéo devrait arriver sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X | S et Nintendo Switch.

Chroniques de 2 héros : la colère d’Amaterasu

« Chronicles of 2 Heroes se distingue par une mécanique très spéciale : basculer entre les protagonistes en temps réel ! Ils ont chacun des styles de combat distincts et des capacités uniques que vous pouvez combiner à volonté. Et vous devrez le faire si vous voulez sauver le Japon féodal de la tyrannie de l’impératrice Imiko », nous disent les responsables.

Et c’est que le titre parie sur toute la saveur classique des jeux du genre de l’ère 16 bits, avec jusqu’à 30 compétences à débloquer et entre 8 et 12 heures de durée, en plus d’avoir le lauréat Eric W Brown (The Messenger, Sea of ​​Stars) sur la bande originale.

« Il y a de très très nombreux siècles, la colère d’Amaterasu a plongé le Japon dans une ère de guerre, de famine et d’épidémies. Son disciple, l’impératrice Imiko, a imposé la terreur avec une poigne de fer et une armée puissante. Tout espoir de paix passait par deux jumeaux : Kensei le samouraï et Ayame la kunoichi. Ensemble, ils doivent atteindre la capitale impériale d’Osaka pour voler la source du pouvoir de l’impératrice : les trois trésors sacrés. Y parvenir ne sera pas facile, car ils devront vaincre des yokais, des ronin et même Amaterasu elle-même », peut-on lire dans le cadre de son intrigue.

source | Expérience infini