Listes de films: tous les films en première cette semaine (21-23 janvier)

Le week-end approche et il est probable que vous soyez nombreux à penser à vous rendre dans votre salle de cinéma traditionnelle. Le septième art continue de chercher des raisons pour nous faire retourner dans les salles obscures après une longue pandémie qui a durement affecté la fréquentation. Cependant, la plus grande et la principale raison d’aller au cinéma est que nous avons des films intéressants au box-office. Au cours de ce week-end (du 21 au 23 janvier), nous avons près d’une douzaine de premières exceptionnelles que nous détaillons ci-dessous.

Liste des premières :

Nightmare Alley (L’allée des âmes perdues)

La méthode Williams

Agents 355

L’affaire Villa Caprice

One Shot (Mission de sauvetage)

l’étoile des singes

mon monstre adoré

Nuit de feu

garçon morveux

Nightmare Alley (L’allée des âmes perdues)

Réalisateur : Guillermo del Toro

Durée : 150 minutes

Synopsis : Fin des années 30, États-Unis. Stanton Carlisle est un homme qui essaie de se tailler un avenir prometteur. Son premier destin est de finir par travailler dans un cirque, où il rencontrera toutes sortes de personnalités uniques. Ce lieu rassemble différents talents, dont Stanton saura tirer parti, comme c’est le cas de Molly, une jeune femme extraordinaire avec qui il ira en ville créer son propre spectacle. Mais, non satisfait de ce triomphe, Stanto va s’allier avec une mystérieuse femme nommée Lillith pour créer un dangereux réseau afin d’obtenir le plus grand succès possible.

La méthode Williams

Réalisateur : Reinaldo Macus Green

Durée : 144 minutes

Synopsis : Un père découragé qui a aidé à élever deux des athlètes les plus extraordinaires de tous les temps, deux athlètes qui finiraient par changer le sport du tennis pour toujours. Richard avait une vision très claire de l’avenir de ses filles et, en utilisant des méthodes non conventionnelles, il a conçu un plan qui emmènerait Venus et Serena Williams des rues de Compton, en Californie, à l’Olympe du sport, les transformant en icônes légendaires.

Agents 355

Réalisateur : Simon Kinberg

Durée : 122 minutes

Synopsis : Lorsqu’une arme top-secrète tombe entre les mains de dangereux mercenaires, l’agent spécial de la CIA Mason « Mace » Brown doit s’allier à l’agent allemand Marie, l’ancienne alliée du MI6 et informaticienne Khadijah, et la psychologue colombienne experte en informatique Graciela, pour une mission mortelle. et vertigineuse mission pour la récupérer. Pendant ce temps, une femme mystérieuse, Lin Mi Sheng, suit chacun de ses pas. Ensemble, ils doivent surmonter leurs conflits personnels et utiliser leurs talents et leur expérience pour sauver le monde. En cours de route, ils deviendront camarades et amis, formant un nouveau groupe mortel : 355. Nom qu’ils adoptent de la première femme espionne de la Révolution américaine.

L’affaire Villa Caprice

Réalisateur : Bernard Stora

Durée : 103 minutes

Synopsis : La vie de Luc Germon, célèbre avocat à la grande réputation, est bouleversée lorsqu’il accepte un nouveau client, Gilles Source, l’un des hommes d’affaires les plus puissants de France. Il est accusé d’avoir acheté une propriété dans des circonstances suspectes, et doit compter sur les compétences de Germon pour le tirer d’affaire, mais petit à petit, il se rend compte que des amis peuvent devenir des ennemis.

One Shot (Mission de sauvetage)

Réalisateur : James Nun

Durée : 97 minutes

Synopsis : Une escouade d’élite de Navy SEALs, en mission secrète pour transporter un prisonnier hors d’une prison insulaire de la CIA, est prise au piège lorsque des insurgés attaquent tout en essayant de sauver le même prisonnier.

l’étoile des singes

Réalisatrice : Linda Hambäck

Durée : 75 minutes

Synopsis : Jonna est une fille qui a vécu à l’orphelinat toute sa vie et elle ne souhaite rien de plus que d’avoir une mère. Un jour, un gorille lui rend visite pour l’adopter. Au début, elle est un peu déstabilisée, mais elle va vite s’habituer à sa nouvelle maman. Au bout d’un moment, les autorités locales tenteront de les séparer et, par conséquent, Jonna et le gorille devront se battre pour prouver qu’ils forment une famille et peuvent rester ensemble. L’obtiendront-ils ?

mon monstre adoré

Réalisateur : Victor Matellano

Durée : 92 minutes

Synopsis : L’industrie du divertissement est très capricieuse. Les cinéastes y consacrent toute leur passion et leurs efforts, mais cela ne garantit en rien que cette industrie rendra tout ce qu’ils lui donneront. Et pourtant, ils continuent de le faire. Découvrez l’histoire émouvante d’Arturo Bobadilla, un créateur qui a donné toute sa passion et continue de rêver et de se battre pour les films d’horreur même si le succès et la célébrité lui ont échappé.

Nuit de feu

Réalisatrice : Tatiana Huezo

Durée : 110 minutes

Synopsis : La vie dans une ville en guerre vue à travers les yeux de trois jeunes en route vers l’adolescence. Dans les montagnes de Guerrero, au Mexique, les femmes luttent pour survivre et se débrouiller seules avec leurs propres ressources ; puisque les hommes sont partis chercher un avenir loin de là.

garçon morveux

Réalisé par : Santiago Lopez Jover, Marcus H. Rosenmüller

Durée : 84 minutes

Synopsis : Autriche, années soixante. Bub, un adolescent aux préoccupations artistiques et fan de dessin, vit dans une petite ville pleine d’éléments réactionnaires. L’endroit est plein de nostalgie du nazisme, certains personnages se retrouvent dans le bar du village, propriété des parents de Bub. Dans ce climat étouffant, il entame une relation avec une gitane de son âge qui le changera à jamais.

Source et base de données : Filmaffinity