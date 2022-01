The Batman fait monter la tension avec ses deux nouvelles affiches officielles

Le Batman a été vu dans deux nouvelles affiches officielles alors qu’il ne reste que quelques semaines pour sa première. Ce sera le plus long film de chevalier noir de l’histoire du personnage. Prévu pour le 4 mars 2022 uniquement en salles, il durera 2 heures et 55 minutes. L’information, avancée par The Wollywood Reporter, confirme également que 8 minutes de générique sont également incluses dans cette séquence.

C’est l’un des films de super-héros les plus longs de l’histoire; seulement derrière Avengers : Endgame (2019), qui a duré 3 heures et une minute. À l’époque, l’énorme film Marvel est devenu le deuxième film le plus rentable de tous les temps. Dans ce cas, The Batman vise également à être l’un des phénomènes les plus rentables jusqu’à présent cette année.

Synopsis de Batman de Robert Pattinson

« Après deux ans à traquer les rues de la ville en tant que Batman (Robert Pattinson) et à semer la peur dans l’esprit méchant des criminels, Bruce Wayne est plongé profondément dans l’ombre de Gotham City », lit-on dans le synopsis officiel. Nous parlons d’un justicier solitaire avec peu d’alliés ; parmi eux, Alfred Pennyworth (Andy Serkis) et le lieutenant James Gordon (Jeffrey Wright). Il est la seule incarnation de la vengeance. « Quand un assassin cible l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices cryptiques mène le plus grand détective du monde dans une enquête sur la pègre », où il croise toutes sortes de personnages, dont Selina Kyle / alias Catwoman (Zoë Kravitz) , Oswald Cobblepot/alias Le Pingouin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) et Edward Nashton/alias Enigma (Paul Dano).

Son objectif ? Forgez des relations, démasquez le coupable et rendez justice aux abus de pouvoir et à la corruption qui sévissent dans Gotha City.

The Batman : ce que l’on sait du film pour l’instant

Le Batman sera un nouveau reboot pour le héros de Gotham City ; cette fois avec Robert Pattinson comme personnage principal. L’acteur sera accompagné d’autres grands acteurs et actrices du casting; pour se démarquer : Zoë Kravitz ; Paul Dano; Jeffrey Wright; John Turturro; Peter Sarsgaard dans le rôle de Gil Colson, le procureur du district de Gotham; Jayme Lawson dans le rôle de Bella Reál, candidate à la mairie; avec Andy Serkis; et Colin Farrel.

Matt Reeves devrait réaliser le film tant attendu, basé sur un scénario de Reeves lui-même et de Peter Craig. Dylan et Reeves produisent le film, avec Michael E. Uslan, Walter Hamada, Chantal Nong Vo et Simon Emanuel en tant que producteurs exécutifs.

Warner Bros. Pictures publiera The Batman dans les salles de toute l’Espagne et du reste du monde le 4 mars 2022.

source | Le journaliste hollywoodien