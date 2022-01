Les riffs cosmiques de The Artful Escape ont déjà rendez-vous sur PS4, PS5 et Nintendo Switch

The Artful Escape est l’une de ces propositions uniques qui nous ont surpris en septembre de l’année dernière avec son lancement original sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, un premier jeu vidéo des créatifs et musiciens Beethoven & Dinosaur sous l’égide d’Annapurna Interactive qu’il a misé sur une mise en scène écrasante tant visuellement que sonorement en échange d’une réduction du gameplay au minimum. Même ainsi, le titre a été très bien accueilli, même en compétition dans la catégorie impaire aux Game Awards. Eh bien, Annapurna Interactive a maintenant annoncé la date de sortie de The Artful Escape sur les consoles PlayStation et Nintendo Switch : 25 janvier 2022.

Le voyage psychédélique de Francis Vendetti

Ainsi, dans The Artful Escape on endosse le rôle de Francis Vendetti, un jeune musicien qui tente de trouver sa place dans la musique à l’ombre de son célèbre oncle, véritable légende de la musique folk. Et malgré le fait que Francis ait de grandes vertus guitaristiques en main, ce qu’il veut vraiment c’est se laisser emporter par les riffs les plus psychédéliques pour tenter de trouver son authentique alter ego.

Cela vous emmènera dans un voyage authentique à travers le cosmos au rythme des solos de guitare à travers un affichage audiovisuel totalement captivant, tout en avançant dans une histoire aussi hilarante que mystérieuse, pleine de personnages à retenir et de musique, beaucoup de la musique rock.

« Bien qu’il n’offre aucun type de défi au niveau pratique au-delà de timides sections de plate-forme et de simples » combats « de combinaisons de boutons, ses créateurs ont tout misé sur le côté artistique, présentant un univers écrasant de créativité et d’imagination qui éblouira ceux qui ont une certaine sensibilité musicale ou qui recherchent des émotions et de l’épopée plutôt que des défis et des défis grandiloquents », expliquait-on dans notre analyse.

The Artful Escape sera disponible sur PS4, PS5 et Nintendo Switch à partir du 25 janvier 2022.

source | Annapurna Interactif