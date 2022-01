Life is Strange: Remastered Collection reporté sur Nintendo Switch

Square Enix a confirmé un retard de plusieurs mois pour Life is Strange: Remastered Collection pour Nintendo Switch. La collection, qui comprend le premier volet de la saga et Before the Storm —tous deux dans leurs versions remasterisées—, est prévue pour le 1er février sur toutes les plateformes ; cependant, la console hybride de Nintendo devra attendre encore un peu. Bien sûr, il sortira en 2022.

Dans un message publié sur le réseau social Twitter, l’équipe de développement de Life is Strange célèbre à quel point la première du titre est proche et prévoit que le 25 janvier, mardi, ils offriront un aperçu sous la forme d’une vidéo. Cependant, il y a une mauvaise nouvelle : « Nous sommes désolés de partager que les versions Nintendo Switch ont été un peu retardées et auront besoin d’un peu plus de temps jusqu’à ce qu’elles soient prêtes, elles seront donc publiées plus tard cette année », soulignent-ils. Ils s’excusent et vous remercient surtout pour votre patience.

Life is Strange: Remastered Collection : ce qu’il comprend et quelles améliorations il intègre

Life is Strange Remastered Collection comprend à la fois Life is Strange Remastered et Life is Strange: Before the Storm Remastered. La date de sortie de la collection est le 1er février 2022 prochain sur PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam) et Google Stadia. Les utilisateurs de PS5 et Xbox Series pourront y jouer via la rétrocompatibilité. Enfin, sur Nintendo Switch, il sortira plus tard en 2022. Voici les principales améliorations et fonctionnalités de la collection.

Graphismes remasterisés pour les personnages et les environnements.

Améliorations du moteur de jeu et de l’éclairage.

Nouvelles animations faciales capturées en mouvement pour Life is Strange.

Contenu de luxe pour Before the Storm (tenues, épisode bonus « Goodbye », tenue Zombie Crypt).

Quant à Life is Strange: True Colors, le dernier épisode de la série est maintenant disponible. Vous pouvez lire notre examen approfondi du jeu ici.

source | La vie est étrange