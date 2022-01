Blizzard envoie un message à ses joueurs : « Nous voulons regagner votre confiance »

L’accord d’achat entre Microsoft et Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars signifie que Blizzard Entertainment, comme tous les autres studios et équipes filiales de la société, fera partie de Xbox ou, plutôt, de Microsoft Gaming, le label qui réunira Xbox Game Studios, Bethesda Softworks et Activision Blizzard. Mike Ybarra, ex-joueur Xbox et maintenant senior leader chez Blizzard, a envoyé un message à la communauté.

« 2021 a été un défi pour nous tous »

Mike Ybarra a tenu à partager quelques réflexions avec les utilisateurs après la complexe année 2021. Non seulement à cause du scandale du travail et des abus sexuels dans lequel la firme dirigée par Bobby Kotick est impliquée depuis l’intervention du Département des bonnes pratiques de travail de l’État de Californie en juillet dernier, mais à cause des complexités que traversent les deux grands développements actuels de l’entreprise : Overwatch 2 et Diablo IV. Les deux sans date de sortie précise.

Diablo IV et Overwatch 2 sont encore en développement.

« 2021 a été un défi pour nous tous », reconnaît-il. « En tant qu’individus, nous nous soucions de traiter tout le monde autour de nous avec respect et dignité », ajoute-t-il, faisant référence à de tels cas d’abus et de harcèlement. « En tant que professionnels, nous nous soucions profondément de nos productions et voulons travailler dans l’environnement le plus favorable et le plus sûr possible. Notre priorité absolue, maintenant et à l’avenir, est le travail que nous faisons pour reconstruire votre confiance en Blizzard. »

Les objectifs de Blizzard Entertainment pour 2022

Ybarra affirme avoir passé du temps à étudier les publications sur les réseaux sociaux, les e-mails et les messages des forums officiels de ses jeux vidéo pour montrer cet engagement à améliorer les choses. « Je veux que vous sachiez que nous écoutons et que nous nous engageons à changer. » A ce titre, il assure :

Dédicace de plus de rôles et de ressources à temps plein pour améliorer votre culture.

Ils travailleront sur la diversité au sein d’Activision Blizzard.

Ils ont triplé la taille de leurs équipes de conformité et d’enquête.

Un nouveau leader organisationnel des ressources humaines vous aidera à favoriser un environnement de travail sûr et positif.

Ils ont créé un programme de rétroaction vers le haut afin que les employés aient la confiance nécessaire pour évaluer leur gestion ; Ils utiliseront ces informations pour évaluer la qualité et l’efficacité de leurs managers.

Ils auront un responsable de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (DE&I) axé uniquement sur nos progrès grâce à de multiples efforts dans ce domaine.

source | Divertissement Blizzard