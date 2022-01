Ghostwire Tokyo divulgue sa possible date de sortie pour PS5 sur PS Store

Ghostwire: Tokyo est apparu en date du 24 mars 2022 sur le portail officiel du PS Store en Australie. Le dossier du nouveau jeu vidéo de Tango Gameworks, une exclusivité temporaire sur les consoles Sony, reflète ces données suggestives face à la première mondiale toujours plus proche du titre, initialement prévue pour 2021.

L’information, qui s’est propagée à toute vitesse dans les forums et les réseaux sociaux, n’est pas officielle. Cependant, à l’heure actuelle, ni Sony Interactive Entertainment ni Tango Gameworks n’ont confirmé ou nié cette information. Si telle est la date de lancement prévue, il est à prévoir qu’elle sera officialisée dans les prochains jours ou semaines compte tenu de la proximité du moment.

Ce qui est certain, c’est que le dossier ne mentionne plus cette date, le 24 mars, mais cette référence a été retirée. Il y a donc deux possibilités : la première, qu’il s’agisse d’une fuite involontaire avant l’heure ; la seconde, que c’est une simple erreur.

Ghostwire : Tokyo, le nouveau Tango Gameworks, State of Play imminent ?

La question que les joueurs PS5 se posent maintenant est de savoir s’ils joueront ou non à Ghostwire: Tokyo en mars. Le jeu vidéo est déjà classé par les organismes de réglementation sud-coréens, une raison supplémentaire de penser que son développement est terminé et que nous approchons du lancement sur les consoles PlayStation 5 et PC, où il sortira également simultanément.

D’autre part, il est possible qu’un nouvel état des lieux ait lieu en février au cours duquel non seulement Horizon Forbidden West recevra l’importance qu’il mérite, qui arrivera sur PS5 et PS4 le 18 février 2022, mais aussi pour Ghostwire : Tokyo et d’autres sorties envisagées par Sony pour ce premier tiers de 2022.

Il convient de noter que Sony a publié cette semaine un article sur son site officiel où il rassemble les 22 jeux vidéo les plus remarquables pour PS5 et PS4 pour 2022. Des noms tels que Stray (le jeu de chat), Sifu, Little Devil Inside, Salt et Sacrifice y apparaissent. , Forspoken (3 mars) et Ghostwire: Tokyo (non daté).

Ghostwire: Tokyo sera d’abord mis en vente sur PS5 et PC. Lorsque l’exclusivité temporaire se termine (un an après la première), elle peut également être diffusée sur d’autres plateformes.

source | PSStore ; via Gematsu