Les 4 grands objectifs de Xbox après le rachat d’Activision

L’accord d’achat de Microsoft et Activision Blizzard pour 68 700 millions de dollars a fait le tour du monde. Bien que la transaction ne se clôturera qu’à la mi-2023, l’arrivée de quelque 10 000 travailleurs, une multitude de licences telles que Call of Duty et une dizaine de studios filiales montrent l’opportunité de repartir de zéro ; du nettoyage d’une entreprise blessée par des cas de travail et d’abus sexuels à la récupération de licences oubliées ou en heures creuses. Ce sont quelques-uns des grands objectifs de Phil Spencer, responsable de Xbox et futur PDG de Microsoft Gaming, le label qui englobera Xbox Game Studios, Bethesda Softworks et Activision Blizzard.

Microsoft veut ramener les sagas classiques d’Activision Blizzard sur Xbox

Dans une longue interview publiée par le Washington Post, Phil Spencer a souligné les principaux défis qui attendent sa société une fois que ce qui est la plus grande transaction économique dans le monde du jeu vidéo et la plus grande opération de Microsoft dans ses 46 ans d’histoire sera clôturé ( LinkedIn a été acquis pour 26,2 milliards de dollars, dont le premier est la gestion d’un grand nombre de licences, de propriétés intellectuelles actives et inactives.

Call of Duty, Overwatch, Diablo, Spyro, Crash Bandicoot ou encore World of Warcraft entrent en tête des listes ; cependant, qu’en est-il de ces autres sagas actuellement en préparation? Spencer a mentionné ce qui suit : King’s Quest, Guitar Hero et HeXen. Durant ces premiers jours, la communauté a exprimé son désir du retour de Tony Hawk avec un nouvel opus sur les réseaux sociaux ; pareil avec Crash Bandicoot et Spyro.

L’engagement de fournir plus de ressources et de soutien aux études

Toys for Bob, après le phénoménal Crash Bandicoot 4 : It’s About Time, a ensuite servi de studio de support pour Call of Duty. « Nous avons hâte de travailler avec eux lorsque l’accord sera conclu pour nous assurer que nous avons les ressources nécessaires pour travailler sur des franchises que j’aime depuis mon enfance », déclare Spencer, conscient que ces studios veulent se remettre à travailler sur des franchises emblématiques. « J’ai hâte d’avoir ces conversations. Je pense vraiment qu’il s’agit de donner des ressources et d’augmenter la capacité. »

Bientôt nous laisserons des doutes.

Nettoyer Activision Blizzard après des scandales d’abus et de harcèlement

Activision Blizzard a passé une année 2021 entourée de polémiques. Du démantèlement de Vicarious Visions au procès du Département des bonnes pratiques de travail de l’État de Californie en juillet dernier accusant l’entreprise (et son PDG, Bobby Kotick, apparemment au courant de tous les abus) d’abus de travail, sexuels et de dissimulation de preuves.

Phil Spencer est convaincu que cela améliorera la situation au sein d’Activision Blizzard, bien que nous ayons appris cette semaine que Bobby Kotick restera à son poste de PDG, au moins, jusqu’à la clôture de la transaction en 2023. « Je pense que leurs dirigeants croient en l’opportunité leur est présenté. » Tant les employés que la communauté réclament la possibilité de pouvoir se syndiquer, sauvegardant ainsi les droits sociaux et du travail face à des scandales comme ceux qui ont précédé. Spencer, interrogé à ce sujet, a déclaré que Microsoft essaierait de former de nouveaux employés pour qu’ils fassent leur travail au mieux de leurs capacités.

Le Xbox Game Pass obtiendra « autant de jeux que possible » d’Activision Blizzard dans les temps à venir.

Inquiétude face à l’arrivée d’entreprises de nouvelles technologies dans le jeu vidéo

Amazon, Google, Apple, Facebook… Avec Microsoft, nous parlons des quatre plus grandes entreprises de la planète. Les trois premiers ont déjà montré, chacun à leur manière, qu’ils s’intéressent au secteur des jeux. Phil Spencer craint d’avoir une « concurrence » avec les entreprises qui ne connaissent pas bien le média ; contrairement à Nintendo et Sony, qui ont « une longue histoire » dans le secteur. Google a votre navigateur ; Amazon votre boutique ; Facebook votre réseau social. Microsoft veut que le jeu soit la première chose à laquelle vous pensez lorsque vous parlez de la marque. Soyez les référents de ce domaine.

