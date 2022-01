Zelda: Majora’s Mask arrive sur Nintendo Switch Online en février

The Legend of Zelda: Majora’s Mask sera disponible dans le catalogue de jeux Nintendo 64 sur Nintendo Switch Online en février. La société japonaise a signalé via ses réseaux sociaux l’incorporation de la deuxième version majeure de la saga Link sur ladite plateforme, un jeu vidéo initialement publié en 2000 et qui est, avec une certitude absolue, l’un des plus spéciaux et dignes d’être étudiés. la licence.

« Le temps n’est pas éternel. S’il vous plaît, valorisez votre temps » – Vendeur de masques

Bien qu’une date précise pour sa disponibilité n’ait pas transpiré, nous savons que ce sera le titre choisi pour février, ce qui confirme la tendance à n’ajouter qu’un seul jeu par mois. Après la vague initiale, Paper Mario était le titre de prédilection en décembre (10 décembre) ; De son côté, Banjo-Kazooie fait ses débuts ce vendredi 21 janvier sur Nintendo Switch Online.

The Legend of Zelda : Majora’s Mask sera le suivant. Pour y jouer, vous devrez être abonné à Nintendo Switch Online + Expansion Pack pour Nintendo Switch.

Nintendo Switch Online + Expansion Pack : qu’est-ce que c’est et combien ça coûte

Nintendo Switch Online + Expansion Pack est la modalité d’abonnement premium du service d’abonnement Nintendo. Il comprend les jeux Nintendo 64 et Mega Drive – en dehors de ceux de la NES et de la SNES – ainsi que l’extension d’Animal Crossing : New Horizons, Happy Home Paradise (analyse ici).

L’abonnement individuel de Nintendo Switch Online + Expansion Pack coûte 39,99 euros pour 12 mois, tandis que l’abonnement familial atteint 69,99 euros pour la même période. L’abonnement standard (sans Expansion Pack) a un prix individuel de 19,99 euros ; la famille 34,99 euros.

Tous les jeux Nintendo 64 sur Nintendo Switch Online

Super Mario 64

La Légende de Zelda : Ocarina of Time

mario kart 64

Guerres de Lylat

Péché et châtiment

docteur mario 64

Mario Tennis 64

Opération : reconquérir

L’histoire de Yoshi

Paper Mario (10 décembre 2021)

Banjo-Kazooie (21 janvier 2022)

The Legend of Zelda: Majora’s Mask (février 2022)

Lectures susceptibles de vous intéresser :

Polices | Fil d’affaires ; Nintendo d’Amérique