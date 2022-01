Call of Duty et les autres licences continueront sur PlayStation ; faire semblant xbox

Phil Spencer, responsable de Xbox, a indiqué un message via le réseau social Twitter son engagement à respecter les accords existants d’Activision Blizzard avec d’autres marques ainsi que son désir de garder la saga Call of Duty sur PlayStation. Avec ces mots. Intention et désir.

L’accord d’achat entre Microsoft et Activision Blizzard pour 68 700 millions de dollars est devenu l’un des plus grands mouvements dont on se souvient dans le secteur du divertissement. A cet effet et en raison de l’ampleur de la transaction, les doutes sur la pérennité de licences majeures telles que Call of Duty, Diablo, Crash, Spyro ou Overwatch ont été le principal sujet de conversation des communautés d’utilisateurs.

J’ai eu de bons appels cette semaine avec les dirigeants de Sony. J’ai confirmé notre intention d’honorer tous les accords existants lors de l’acquisition d’Activision Blizzard et notre désir de garder Call of Duty sur PlayStation. Sony est une partie importante de notre industrie et nous apprécions notre relation. – Phil Spencer (@XboxP3) 20 janvier 2022

Ahora, el que será próximamente consejero delegado de Microsoft Gaming (el abanico que acogerá Xbox Game Studios, Bethesda Softworks y Activision Blizzard) ha zanjado un debate que estaba comenzando a verse salpicado por la especulación y la toxicidad: ha hablado directamente con líderes de Sony a propos. Le message, émis dans la nuit de ce jeudi, a été reçu avec plus de 121 « j’aime » ; un reflet fidèle de l’acceptation populaire à la fois du message et de la personne de Phil Spencer, qui en plus d’être un manager est également le visage le plus visible de la marque Xbox à l’échelle internationale.

Et maintenant quoi : exclusivités et Xbox Game Pass

Tout au long de la semaine, des sources journalistiques telles que Dina Bass, pour Bloomberg, ont anticipé qu’en substance, la condition d’exclusivité d’une licence Activision Blizzard sur Xbox sera évaluée au cas par cas. Certains deviendront exclusifs à l’écosystème Xbox (Xbox One, Xbox Series, PC, streaming mobile), d’autres non. De nombreuses variables peuvent affecter la prise de cette décision, telles que les ventes directes en magasin qui seraient supprimées si, par exemple, Call of Duty cesse d’être sur PlayStation dans un cas éventuel.

Dans le cas du Xbox Game Pass, Microsoft a l’intention d’apporter « autant de jeux Activision Blizzard que possible dans Xbox Game Pass et PC Game Pass, ainsi que de nouveaux titres de l’incroyable catalogue d’Activision Blizzard ». Ces mouvements peuvent commencer avant la clôture du rachat, comme ils l’ont déjà fait avec Bethesda.

